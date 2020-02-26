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26 февраля 2020
Репортаж ФАН из национального парка «Орловское полесье»
Грете Тунберг и не снилось:
российские экологи увеличили популяцию зубров
Сегодня в новостную повестку дня чаще всего попадают экологические активисты вроде Греты Тунберг. Такого рода персонажи пиарятся на теме защиты природы, хотя вряд ли смогут назвать десяток видов лесных птиц, например.

А вот деятельность тех, кто на самом деле любит, понимает и старается сберечь природу, зачастую остается незаметной для широкой аудитории.

Корреспонденты Федерального агентства новостей приехали в национальный парк «Орловское полесье», чтобы узнать, как вдали от шумных мегаполисов с их нередко надуманными проблемами, живут и работают сотрудники национального парка «Орловское полесье».
По лесу разносится звонкий удар в самодельный колокол из газового баллона. Затем еще один и еще. Спустя несколько минут из-за березовых стволов появляются, или лучше сказать – выплывают – зубры. Они идут прямо на нас. В могучих изгибах этих животных, современников мамонтов, есть что-то эпическое.

В душе волной поднимается необъяснимая радость от того, что ни мы, ни звери не боимся друг друга. Как в Раю. Впрочем, периодически зубры замирают, напряженно всматриваясь в людей с чем-то черным в руках, издающим тихие щелчки, но снова начинают приближаться. Нет, не к нам, конечно, а к кормушкам на поляне, в которые только что был насыпан душистый овес.
Это дикое стадо в национальном парке «Орловское полесье». Но зимой оно становится полудиким – держится недалеко от места прикормки. В это время зубры готовы подпускать людей на 10-15 метров.

Впрочем, в самую сердцевину охраняемой природной территории, где находятся подкормочные площадки, доступ случайным людям в это время закрыт.
А вот, когда сойдет снег, эти огромные звери растворяются в лесных дебрях. Летом места их обитания непросто обнаружить даже опытным егерям. И, конечно, человеку лучше не встречаться с этими животными, когда у них появляются новорожденные зубрята…

Зимой, тем более такой малоснежной, как нынешняя, зубры тоже вполне могут обойтись без помощи человека. Они едят кору деревьев, откапывают зелень и прошлогоднюю кору из-под снега. Но есть риск, что без помощи человека выживут не все рожденные прошлым летом зубрята.

«Когда я стал директором нацпарка в 2011 году, поголовье зубров здесь составляло 110 особей, — рассказывает Олег Пригоряну корреспонденту Федерального агентства новостей.
Теперь зубров более 400. Еще около 60 вывезены в соседний заповедник «Калужские засеки» и национальный парк «Угра».
Поляки раньше считали, что в вопросе восстановления зубров они впереди планеты всей. Однако, побывав в «Орловском полесье», поменяли свое мнение.

«До сих пор именно у поляков в Беловежской пуще наиболее крупная, говоря научным языком, группировка зубров, — рассказывает собеседник ФАН. – Однако наши животные меньше болеют и быстрее размножаются. Поэтому, надеюсь, скоро мы догоним и перегоним поляков».

В год сейчас группировка дает приплод 30-35 телят. Сверхзадача директора — добиться того, чтобы поголовье зубров в «Орловском полесье» и его окрестностях перевалило за тысячу особей. То есть при сохранении нынешних темпов восстановления популяции эту задачу можно будет решить лет через пятнадцать.
И тогда долгие годы не понадобится привозить зубров из других мест, чтобы избежать вырождения группировки зубров в национальном парке.

Но добиться такого результата будет весьма непросто.

«Когда я только стал директором, мне казалось, что достаточно показать хорошие результаты по увеличению численности зубров в нацпарке и вообще по охране природы, и тогда со стороны руководства в Минприроды нам будут идти навстречу в вопросах обоснованного увеличения финансирования», — рассказывает Пригоряну.
Однако на деле получается парадокс: чем больше в «Орловском парке» зубров, тем труднее национальному парку выживать.
Растут расходы на корма для животных, на бензин для охраны, а финансирование остается прежним.

«Поэтому нередко приходится выкручиваться, просить в долг у наших орловских фермеров овес. До руководства я достучаться пока не могу», — сокрушается директор.

В последние годы появилась и еще одна сложность. Из-за потепления климата в лесу все меньше воды. Высыхают знаменитые, воспетые еще Иваном Тургеневым в «Записках охотника» болота, пересыхают ручьи, мелеют реки.
Для того чтобы зубры в поисках воды в засушливые летние дни не разбредались с охраняемой территории в соседние леса, необходимо создавать искусственные места для водопоев, запруживать ручьи. А тут без бульдозера не обойдешься. Цена вопроса — 4 миллиона рублей. Однако и в этом вопросе нацпарку навстречу идти не спешат.

«Честно говоря, снижается мотивация хорошо делать свое главное дело», — говорит Олег Пригоряну.
Главным делом директор нацпарка считает сохранение популяции зубров. Однако делать это, не вкладывая души, не получится.
«У нас есть сочувствующие, скажем там, жители в соседних деревнях. Когда они узнают, что браконьеры готовят охоту на зубров, звонят мне. И мы, конечно, едем в это место, чтобы попытаться по-хорошему отговорить потенциальных браконьеров от преступления», — рассказывает собеседник ФАН.

Причем, как правило, на зубров пытаются охотиться уже за границами национального парка. Формально можно махнуть рукой, ведь сотрудники парка обязаны защищать природу только на своей территории.

«Но я понимаю, что это моих зубров, которых мы здесь кормили и охраняли, собираются убить. Ведь это наша гордость и мы не можем оставаться равнодушными», — говорит Пригоряну.
Отношения егерей «Орловского полесья» с охотниками – статья особая.
Поначалу местные очень настороженно отнеслись к тому, что в лесу, где они привыкли охотиться и собирать грибы, создадут национальный парк.

Были опасения, что зубры вытеснят из леса привычных охотникам кабанов и лосей. Однако опасения эти не подтвердились. Наоборот, благодаря тому, что в самом нацпарке охота запрещена, в приграничных с ним лесах зверья становится больше.

Кроме того, большая часть национального парка осталась открыта для бесплатного сбора грибов и ягод, рыбалки и отдыха. Деньги с отдыхающих берут только за места для машин на охраняемых парковках и за специально оборудованные места отдыха.

«Я считаю, что с местными жителями надо договариваться, а не пугать их ружьями», — говорит собеседник ФАН.
Сейчас в Минприроды дают установку на то, чтобы усиливать охрану нацпарков, вооружать инспекторов самым современным оружием, учить боевым приемам.
«Все это может помочь в лесу при задержании вооруженной бандитской группировки, — говорит Пригоряну. — А здесь, в лесу, мне нужны инспектора, которые умею говорить с людьми. Врагов наплодить легко, а наша задача сделать местных жителей друзьями в деле защиты природы».

Ареал распространения зубров увеличивается, и отдел экопросвещения национального парка ведет большую работу с жителями тех деревень и поселков, в окрестностях которых эти животные появляются впервые.
Несколько лет назад в «Орловском полесье» было принято решение: инспекторам выходить на охрану национального парка без оружия. И, как ни парадоксально, эта мера так же привела к уменьшению браконьерства.

«Понемногу у людей, как у местных жителей, так и приезжих, повышается уровень культуры поведения на охоте, — говорит Пригоряну. —Такая дикость, как убийство зубров, мало кому приходит в голову. Подобные преступления случаются все реже и, как правило, виновные выявляются и получают заслуженное наказание».
Нацпарк «Орловское полесье» создан для охраны зубров. Но встречается здесь множество других краснокнижных видов животных и растений.
Большая часть из них включена в Красную книгу Орловской области, автором которой является Олег Пригоряну. А такие представители фауны, как черный аист и выхухоль внесены и в международную Красную книгу.

Кроме того, в национальном парке занялись возрождением популяции орла-змееяда, который является символом Орла.

И, конечно, сам по себе древний лес является огромной ценностью для преимущественно степной области.
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В «Орловском полесье», как и во многих национальных парках и заповедниках России, не только человек помогает выживать природе, но и природа — человеку.
В ближайших к национальному парку поселках и деревнях найти работу сложно. А нацпарк эту работу дает. И хотя зарплата, к примеру, госинспекторов невелика — в среднем около 20 тысяч рублей, недостатка в желающих нет. Во многом потому, что не приходится уезжать на заработки в Москву и остается время на ведение подсобного хозяйства.

Есть надежда, что в обозримом будущем многие проблемы «Орловского полесья» удастся решить благодаря появлению нового национального проекта «Экология».

Согласно этому проекту зубр, наряду с белым медведем, сайгаком, амурским тигром и другими животными будет пользоваться особой поддержкой государства.

Алексей Полубота

Иллюстрации Степана Яцко
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