По лесу разносится звонкий удар в самодельный колокол из газового баллона. Затем еще один и еще. Спустя несколько минут из-за березовых стволов появляются, или лучше сказать – выплывают – зубры. Они идут прямо на нас. В могучих изгибах этих животных, современников мамонтов, есть что-то эпическое.



В душе волной поднимается необъяснимая радость от того, что ни мы, ни звери не боимся друг друга. Как в Раю. Впрочем, периодически зубры замирают, напряженно всматриваясь в людей с чем-то черным в руках, издающим тихие щелчки, но снова начинают приближаться. Нет, не к нам, конечно, а к кормушкам на поляне, в которые только что был насыпан душистый овес.

