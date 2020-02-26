«У нас есть сочувствующие, скажем там, жители в соседних деревнях. Когда они узнают, что браконьеры готовят охоту на зубров, звонят мне. И мы, конечно, едем в это место, чтобы попытаться по-хорошему отговорить потенциальных браконьеров от преступления», — рассказывает собеседник ФАН.
Причем, как правило, на зубров пытаются охотиться уже за границами национального парка. Формально можно махнуть рукой, ведь сотрудники парка обязаны защищать природу только на своей территории.
«Но я понимаю, что это моих зубров, которых мы здесь кормили и охраняли, собираются убить. Ведь это наша гордость и мы не можем оставаться равнодушными», — говорит Пригоряну.