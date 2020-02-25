В Киеве заявили об освобождении задержанных в Азовском море украинских браконьеров

Киев, 25 февраля. Четырех украинских браконьеров, которые были задержаны российскими пограничниками в Азовском море, отпустили вместе с судном. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Павел Мельник.

«Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк подтвердила данную информацию, отметив, что граждане Украины были освобождены из-под стражи после истечения срок ареста.

15 февраля сотрудники пограничной службы ФСБ РФ задержали в Азовском море катер, на борту которого находились четверо граждан Украины без документов. Кроме того, на борту судна была обнаружена камбала, вылов которой незаконно осуществлялся с помощью сетей. У задержанных отсутствовали судовые документы, а также разрешение на рыбную ловлю. Украинские браконьеры признали незаконную добычу рыбы. Позднее Керченский городской суд арестовал украинских браконьеров на десять суток.