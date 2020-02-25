Глава СНБО Украины объяснил, почему ненавидит слово «Донбасс»

Киев, 25 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ненавидит слово «Донбасс», так как оно стало слишком идеологизированным.

По его словам, когда люди употребляют историко-географические названия регионов, наподобие Донбасса или Галичины, они «подсознательно отделяют эти территории от Украины».

«Это очень важные вещи. Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Лига».

Он также добавил, что не следует винить людей, которые в настоящее время проживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, однако «Киев не намерен амнистировать тех», кто встал на защиту ЛНР и ДНР.

По его словам, в настоящее время СНБО работает над созданием концепции «ментального возвращения Донбасса с помощью информационной войны». Данилов отметил, что данные меры предпринимаются по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.