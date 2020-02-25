Депутат Аксаков рассказал, когда начнут расти доходы россиян

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Аксаков выразил надежду, что со второго полугодия текущего года начнут расти доходы россиян, особенно среди малоимущих. И это произойдет благодаря все более активной реализации национальных проектов. Член фракции «Справедливой России» специально для Федерального агентства новостей прокомментировал факт уменьшения среднего чека у наших соотечественников за один поход в магазин за продуктами.

«Главная причина — это снижение платежеспособности, — сказал Аксаков. — В последнее время реальные доходы населения не растут или даже снижаются в определенном периоде. [Поэтому] очевидно, что люди начинают экономить, это главная причина».

По словам председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку, в нынешнем году ситуация должна измениться к лучшему, поскольку началось более активное финансирование национальных проектов и деньги пошли в экономику.

«Соответственно, это неизбежно будет приводить к росту доходов населения, — выразил уверенность Аксаков. — А это, в свою очередь, будет приводить к росту числа покупок. Я оптимист — в текущем году должен наступить перелом в данном процессе».

Причем некоторые социальные решения, которые в январе президент России Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию, начнут воплощаться в полной мере уже совсем скоро, пояснил собеседник ФАН.

«Пока что изменения в бюджет еще не были осуществлены соответствующим образом, — отметил он. — Проекты начнут реализовываться со второго квартала текущего года».

Речь идет, прежде всего, о пособиях для малообеспеченных слоев населения страны, у которых, подчеркнул Аксаков, основную часть трат составляют как раз продукты.

«Поэтому я думаю, что со второго квартала ситуация начнет выправляться, — резюмировал глава думского комитета. — Ну, а во втором полугодии мы точно увидим позитивные изменения».

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщило о том, что средний чек жителя РФ в течение одного похода в магазин за продуктами в январе 2020-го уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 67,5 рубля, или на 10,9%. Он составил 552 рубля.