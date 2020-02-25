The Guardian объяснила, зачем США разыграли «ядерный удар» по России

Лондон, 25 февраля. Имитация «ядерного удара» по России во время учений Пентагона может быть самопиаром американских военных в преддверии утверждения оборонного бюджета США. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Ранее стало известно, что США провели учения, где был отработан «ядерный удар против России». Во время маневров Соединенные Штаты сымитировали обмен ядерными ударами между Москвой и Вашингтоном. Как отмечает автор The Guardian Джулиан Боргер, этому событию была придана максимальная публичность. По его мнению, Пентагон принял «весьма необычное» решение проинформировать журналистов о деталях учений.

«Они стали олицетворением весьма спорной идеи о том, что можно проводить сражения с применением ядерного оружия, и при этом обмен ядерными ударами не приведет к тотальному апокалиптическому конфликту», — приводит перевод статьи «ИноСМИ».

При этом автор материала обращает внимание, что США провели маневры спустя несколько недель после того, как Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа установил на подлодках ядерные боезаряды малой мощности. The Guardian объяснила, зачем США на учениях разыграли «ядерный удар» по России.

Эта «игра мускулами» может быть выгодна американским военным, которым предстоит утвердить бюджет в Конгрессе. Директор ядерного информационного проекта из Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заметил, что оборонное ведомство США крайне редко проводит настолько подробные брифинги о ядерных учениях. Как пишет газета, по мнению эксперта, это была «реклама нового оружия» в преддверии утверждения оборонного бюджета США.

«Мы сейчас переходим к новому этапу в утверждении бюджета, когда военным надо идти в Конгресс и отстаивать новый ядерный боезаряд малой мощности, доставляемый к цели крылатой ракетой морского базирования. Все это разыграли как раз в рамках этого процесса», — заявил Ганс Кристенсен.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что американские учения, где отрабатывались действия в случае ядерного удара РФ по Европе, являются очередным актом информационной войны против Москвы.