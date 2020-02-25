Сахарные заводы России под угрозой закрытия. События дня. ФАН-ТВ

Россия компенсирует Белоруссии убытки, связанные с поставкой некачественной нефти. По крайней мере, зампредседателя госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сегодня заявил, что Москва и Минск подписали соответствующий протокол. Дело в событиях почти годовой давности: в апреле 2019-го белорусские НПЗ пожаловались, что по трубопроводу «Дружба» к ним импортировалась некачественная нефть (с повышенным содержанием хлорной органики). Примечательно, что документально партнеры из соседнего государства доказать нанесенный ущерб не смогли. Тем не менее, по словам Сизова, с нашей стороной достигнута договоренность о компенсации в размере $15 за каждый баррель «некондиции». И это в условиях, когда поставки российской нефти в Белоруссию приостановлены на неопределенный срок. Александр Лукашенко, напомним, запретил подписывать контракты на поставку нашей нефти, и с начала 2020 года они на неопределенный срок прекратились. Впрочем, диалог на эту тему продолжается, проблему обсуждают в том числе на высших уровнях. И пока ясно лишь то, что на фоне проволочек с нефтяной торговлей ни одна из стран не хочет (и вряд ли допустит) деградации отношений и отмены совместных социальных программ.

Российские сахарные заводы под угрозой закрытия. Конечно же, не все. Лишь те предприятия, мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Такой, отнюдь не радостный прогноз дал председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Как отметил эксперт, сельскохозяйственный сезон с августа 2020 по июль 2021 может стать последним для нескольких предприятий. К примеру, для заводов в Башкортостане, Татарстане, Тульской области и Краснодарском крае. Дело в том, что бизнес для предпринимателей стал убыточным. В 2016 году заводы увеличили объемы производства, а покупатели, видимо, решили сесть на диету. Распродать товар не удалось. В итоге — излишки, а после — падение цен на сахар. Как отмечает Андрей Бодин, чтобы продать оставшийся продукт, нужно выйти на международный рынок. Но и там с ценами не все в порядке. И, если ситуация никак не изменится, то под угрозой закрытия могут оказаться и другие российские заводы.

Мишустин в Кургане

Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики. Такие две ключевые задачи правительства назвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сегодня глава кабмина находится с рабочим визитом в Кургане. На встрече с участниками Совета по развитию области и представителями общественности он обсудил важные для всей страны вопросы. Как отметил глава кабмина, в ближайшее время регионы со сложной экономической ситуацией нужно вывести из зоны бедности. Для этого правительство разработает индивидуальные программы развития. Также в ходе своей рабочей поездки премьер-министр посетил городскую больницу скорой медицинской помощи. А помощь там требуется не только пациентам, но и зданию. Капремонт в медучреждении не проводился уже 40 лет.

«Очень грустно, мы посмотрели сейчас, что в таком состоянии ваша больница: здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Я думаю, что мы по возвращении примем все меры, чтобы неотложно выделили средства из резервного фонда. Антон Германович Силуанов предложил программу соответствующую, так как он ответственный непосредственно за ваш регион по развитию. По предварительным подсчетам, где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование. Это обещание я вам даю», — сказал премьер-министр.

Также Михаил Мишустин обещал выделить средства на строительство детской поликлиники. Она появится в новом микрорайоне Заозерный.