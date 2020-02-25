Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Каталонии

Барселона, 25 февраля. Первый случай заражения китайской коронавирусной инфекцией подтвержден в Каталонии. Соответствующую информацию передает издание Pais со ссылкой на службу здравоохранения женералитета.

Это четвертый случай заражения коронавирусом на территории Испании.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань китайские власти сообщили в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания были зафиксированы на территории КНР.

Сотрудники тропического ботанического сада при Китайской академии наук выяснили, что новый тип коронавируса попал на рынок в Ухани извне. Они пояснили, что «нулевой пациент» мог заразиться где-то в другом месте, а затем попасть на рынок в Ухани, где была благоприятная среда для распространения инфекции из-за несоблюдения санитарных норм.

На фоне вспышки коронавируса появилось много непроверенной информации и откровенных фейков. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что некоторые сообщения про распространение коронавируса COVID-19 являются глупостями. Он привел в пример версию, согласно которой возбудитель вируса поражает лишь азиатские народы, однако это не является правдой.

Депутат от украинской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая в соцсетях написала, что паника вокруг нового коронавируса COVID-2019 является аферой. По мнению депутата Рады, «каждый раз, когда нужна очередная революция», на Украине вспыхивают языковые разногласия. Скорее всего, такие выводы депутат сделала после инцидента в Новых Санжарах. Напомним, украинцев эвакуировали из Китая на родину. Их направили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Однако граждане Украины устроили протесты и даже закидали камнями автобус с соотечественниками. Украинский президент Владимир Зеленский на фоне массовых беспорядков во время прибытия эвакуированных из Китая граждан страны сравнил Украину с Европой Средневековья.