Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Идлиб

Дамаск, 25 февраля. Подразделения Сирийской арабской армии уничтожили беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Турции, которые базируются на территории провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, сирийские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции в районе населенного пункта Дадих, который расположен на юго-востоке провинции Идлиб.

Напомним, обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации произошло после многочисленных атак боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат аль Ватания лил Тахрир» и других бандформирований на позиции сирийской армии.

В ответ сирийские военные 16 января были вынуждены возобновить военную операцию «Заря в Идлибе». Подразделения САА начали наступление на юге провинции Идлиб, а также в западных пригородах Алеппо.