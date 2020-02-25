Lada влетела в толпу пешеходов в Купчино. ФАН-ТВ

Серьезное ДТП случилось сегодня днем во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы два отечественных автомобиля «ВАЗ» столкнулись, в результате чего Lada влетела в толпу пешеходов.

Как сообщают очевидцы, серьезные травмы получили четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних детей. Пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии, еще одна женщина получила травмы средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас на месте ДТП работает полиция, проводится проверка.