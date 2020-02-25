На Украине рассказали, как Киев готовит страну к непопулярным решениям

Заявление украинского премьера Алексея Гончарука о том, что «демократия является главным достижением современной Украины» «притянуто за уши». Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Достижение» Украины

Алексей Гончарук назвал демократию главным достижением Украины за прошедшие десятилетия.

«И как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться столкнуть разные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться», — заявил Гончарук.

Он обратил внимание, что Киев сегодня ставит перед собой задачу трансформировать экономику Украины, включая рынки земли, труда и капитала. Кроме того, глава правительства выразил уверенность, что в ближайшее время это якобы может серьезно изменить страну и сделать Украину одной из наиболее успешных в мире.

Подготовка к непопулярным решениям

Как отметил Евгений Голышкин, заявление премьера Гончарука «притянуто за уши». Никакой демократией в реальности на Украине и не пахнет, уверен украинский политолог.

«Ни в исполнительной, ни в законодательной, ни уж тем более в судебной власти демократии нет и близко. Стать депутатом, будучи непосредственно из народа и опираясь исключительно на поддержку единомышленников, на Украине невозможно. Обязательным условием украинских политических реалий является встраивание в систему и наличие лояльности действующей политической системе. И это уже не говоря о том, что без нескольких миллионов долларов кандидату не пробиться через информационный вакуум и никак не конкурировать со ставленниками отечественной олигархии. Про представителей народа в исполнительной и судебной ветвях власти говорить не приходится тем более», — уверен Евгений Голышкин.

По его словам, в исполнительной и судебной ветвях власти могут находиться только «члены команды», которые будут исправно выполнять роль, уготовленную внешними силами, полностью контролирующими Украину. За последние шесть лет на Украине идет тотальное наступление на инакомыслие даже умеренного характера, обратил внимание политолог. Любая оппозиционная деятельность поддается нападкам со стороны властных медиа-ресурсов и травле со стороны прикормленных придворных активистов нацистского пошиба, добавил Голышкин.

«Гончаруку свойственно делать популистские заявления, не соответствующие действительности. Ведь на повестке дня стоит целый ряд непопулярных реформ, связанных с изменениями в избирательный процесс, в трудовой кодекс, приватизацию земли и стратегических ресурсов. О какой демократии может идти речь, если на Украине по-прежнему насаждается культ «врагов народа», а риторика по большому счету не поменялась с самых темных времен президентства Петра Порошенко», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев «проел» свою промышленность, которая досталась в наследство от СССР, поэтому экономика нуждается в колоссальных инвестициях.