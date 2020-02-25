Молодой парень выстрелил из пистолета в глаз прохожему в Уфе

Уфа, 25 февраля. Неизвестный выстрелил в голову 26-летнему жителю Уфы. Пуля угодила в глаз, молодого человека экстренно госпитализировали. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Летчиков. Пострадавший рассказал, что стоял около подъезда своего дома, когда неизвестный подошел и произвел в него выстрел из пневматического пистолета. На место происшествия прибыли медики, которые доставили уфимца в центр глазных болезней. Врачи диагностировали у него разрыв глазного яблока.

Криминалисты внимательно изучили место преступления и изъяли оттуда след обуви и видеозапись с камер наблюдения. Спустя двое суток полицейские задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 16-летний молодой человек.

В данный момент правоохранители выясняют подробные обстоятельства случившегося, а также мотивы преступника.

Ранее сообщалось, что во 2-м Тушинском проезде в Москве произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого один из них открыл стрельбу из пистолета, передает РИАМО.