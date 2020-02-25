Замглавы ГИБДД Воронежской области Качкин объяснил происхождение 22 квартир

Воронеж, 25 февраля. Замглавы ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин опроверг данные о том, что ему принадлежит 22 квартиры.

Полицейский заявил, что в его собственности находятся только комната в общежитии и одна квартира, приобретенная в ипотеку.

«Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — сказал Качкин.

При этом он отметил, что участвовал в сделках по покупке недвижимости по доверенности.

Отец правоохранителя сообщил, что коттедж площадью 270 квадратных метров он построил еще в 1992 году, когда работал директором мебельного комбината. Он подчеркнул, что деньги на недвижимость заработал честным трудом, а сейчас живет на пенсию и доход от автомойки и станции техобслуживания. Обвинения в адрес сына мужчина считает клеветой.

В управлении МВД по региону также заявили, что оснований для увольнения Качкина нет, поскольку квартиры находятся в собственности его родителей.

Ранее прокуратура Воронежской области сообщила об обнаружении у подполковника МВД Качкина 22 квартир общей стоимостью 50 миллионов рублей, поскольку его доходы не соответствуют данной сумме. Надзорное ведомство потребовало изъять недвижимость у правоохранителя в пользу государства, соответствующий иск был направлен в Советский районный суд Воронежа, передавало Федеральное агентство новостей.