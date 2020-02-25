Эксперт Безбородов объяснил, почему у Прибалтики нет шансов на «Шелковый путь» без России

Москва, 25 февраля. Транспортный эксперт Алексей Безбородов заявил, что шансы Прибалтики на «Шелковый путь» без России практически равны нулю.

Гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов считает, что страны Прибалтики заинтересованы в привлечении в свою экономику инвестиций из Китая, однако в данном случае без России — никуда. Пекин не будет выстраивать отношения с Ригой, Вильнюсом и Таллином без привлечения Москвы.

В разговоре с корреспондентом Baltnews эксперт пояснил, что Прибалтика хотела бы наладить на своей территории транзит китайских товаров в рамках проекта «Шелковый путь». Однако важно понимать, что Латвия, Литва и Эстония не являются самостоятельными в принятии решений на международной арене, они выполняют задачи, поставленные Соединенными Штатами.

Также страны Прибалтики делают все возможное для того, чтобы пресечь любого рода сотрудничество с Российской Федерацией, и они хотели бы занять место своего восточного соседа в рамках «Шелкового пути».

По словам Алексея Безбородова, Россия для Китая является достаточно серьезным партнером и этого не понимают в Прибалтике.

«Понятно, кого он выберет чисто с коммерческой точки зрения. Вставать поперек России, инвестируя в прибалтийские порты, быстро и без консультаций он, скорее всего, не будет», — пояснил Безбородов.

В декабре прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что проект «Шелковый путь» абсолютно совместим с развитием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Глава российского государства обратил особое внимание на большой российско-китайский товарооборот — около 63 миллиардов долларов.