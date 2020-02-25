В Госдуму внесены поправки о порядке голосования по изменениям в Конституцию РФ

Москва, 25 февраля. Группа парламентариев внесла на рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям конституции. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

Предполагается, что предложения депутатов и сенаторов будут включены во вторую статью законопроекта об изменениях конституции, ранее внесенного президентом РФ Владимиром Путиным. При этом первая статья документа будет содержать непосредственно поправки в основной закон страны.

«Указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование», — заявил Крашенинников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отметил, что пока дата голосования по поправкам в конституцию не выбрана. По его словам, решение по этому вопросу еще не принято, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, о необходимости внесения изменений в Конституцию России Путин заявил в январе 2020 года во время ежегодного обращения к Совету Федерации. Специальная рабочая группа готовит предложения по поправкам, ее деятельность продлится до 2 марта. Ожидается, что весной пройдет всероссийское голосование по изменению основного закона.