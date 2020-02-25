Родители отказались от сменившего пол певца Оскара

Москва, 25 февраля. Певец Шамиль Малкандуев из Кабардино-Балкарии, более известный как Оскар, встретил непонимание со стороны родственников после того, как объявил себя трансгендерной певицей по имени Скарлетт.

По словам певицы, ее родители заявили, что отказываются от сына. Кроме того, родители призывают Скарлетт отказаться от своей фамилии и больше не контактировать с ними.

«Жесть. На данный момент я вне контакта с родителями. Родственники оказывают на меня давление, чтобы я отказалась от своего рода и фамилии. Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии — это мой отец. Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это», — написала певица в своем Instagram.

Напомним, 20 февраля Оскар объявил себя трансгендерной женщиной. Исполнитель хитов «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой» заявил, что отныне носит имя Скарлетт, которое было выбрано под влиянием романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. По словам певицы, героиня произведения Скарлетт О'Хара вдохновила ее «быть сильнее и не сдаваться».

С 2018 года Скарлетт живет в США, где планирует продолжить музыкальную карьеру. Недавно певица выпустила первый сингл. Певица отметила, что с радостью дала бы несколько концертов в России.