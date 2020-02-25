Гроб в знак протеста выставили перед мэрией Екатеринбурга

Екатеринбург, 25 февраля. Активисты «Молодой Гвардии» — молодежного крыла «Единой России» — выставили гроб перед мэрией Екатеринбурга. Таким образом участники акции выразили протест против продажи снюса в России.

Как заявил лидер свердловского отделения «Молодой Гвардии» Артем Николаев, продажи вредного для здоровья снюса «вышли на пик» в стране, и активисты не хотят, чтобы это продолжалось. Он также объяснил, зачем молодогвардейцы вынесли гроб с «трупом» в центр города.

«Для своего перформанса мы выбрали гроб потому, что, на наш взгляд, именно этот объект показывает, какой урон здоровью наносит употребление снюса», — сказал Артем Николаев в комментарии URA.Ru.

На месте проведения акции также были размещены мусорные ведра, шайбы, по форме напоминающие пачки снюса, и хоккейные клюшки. По словам Николаева, с помощью них желающие принять участие в акции могли «утилизировать смеси»

В сообщении, опубликованном в группе «Молодая Гвардия Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что в акции приняли участие 100 человек. В публикации также указано, что в других городах Свердловской области прошла серия одиночных пикетов. Молодогвардейцы стояли с плакатами с надписями: «Скажем снюсу НЕТ», «Мы против снюса», «Никотину НЕТ!».

Напомним, в середине февраля Госдума приняла в первом чтении проект, ужесточающий ответственность за продажу насвая и снюса. Автором поправок в Кодекс об административных правонарушениях выступил депутат Рафаэль Марданшин.