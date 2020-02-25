Сенатор Морозов не поддержал идею ужесточения ответственности за оскорбление учителей

Сенатор Игорь Морозов заявил, что российские учителя сами должны выстраивать свою работу так, чтобы ученики их уважали.

Ранее ТАСС сообщил, что общероссийский профсоюз образования подготовил проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в которых предлагается лишать свободы на срок до трех лет за насилие в отношении учителя, а также вводится штраф за оскорбление педагогического работника. В проекте закона отмечается необходимость дополнить УК РФ статьей 334.1 («Насильственные действия в отношении педагогического работника»).

«Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности в сфере образования и нахождения в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, — наказываются лишением свободы на срок до трех лет», — значится в документе.

Кроме того, представители профсоюза предлагают ввести штрафы за оскорбление учителя — от 4 до 5 тыс рублей для граждан, от 40 до 50 тыс для должностных и от 100 до 150 тыс для юридических лиц. Сам документ был разработан для установления ответственности за неуважительное отношение к российским педагогам.

Однако с поправками не согласен заместитель председателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что «норма излишня, так как в условиях правильно построенных отношений между учителем и его учениками не может быть грубости, оскорблений и проявлений жестокости».

«Очень многое зависит от учителя, и если профсоюз решил взять на себя миссию наказывать людей и выходит с этим на законодательный уровень, да еще и деньгами, значит, наказывать будут кого — родителей, старшеклассников, какое-то другое окружение, то я считаю, что это полный абсурд. В чем тогда смысл воспитания школьников? Теряется всякий смысл служения образованию и передачи вот этого многослойного, духовного мира, который учитель впитывает в себя с институтской скамьи», — считает сенатор.

В то же время, по словам Морозова, появляющиеся на просторах Сети видеоролики, демонстрирующие неуважительное отношение учеников к преподавателям, могут иметь и обратную сторону, когда «сам учитель бьет маленького, еще даже не сформированного как личность ребенка».

«С детьми нужно постоянно работать, последовательно и имея терпение. А когда учитель начинает его [ребенка] избивать с третьего или четвертого класса, то он вырастает тем самым антиподом нормального школьника, и у него при появлении физической силы подростка появляется отвращение к учителю, появляется чувство мести. И мы тоже видим эту обратную сторону. Мы сами все были школьниками, мы видели учителей. Например, наше поколение прошло через величайшую плеяду педагогов-фронтовиков. Мы брали от них не только те знания, которые они давали, а своим внешним видом и поведением они прививали нам чувство уважения к старшим, чувство собственного достоинства. Но это никогда не переходило в грубые формы», — продолжил член Совета Федерации.

А сложившуюся ситуацию, когда учащиеся 7–9 классов могут вольготно себя вести на уроках и способны оскорблять учителей, можно исправить только за счет правильной педагогической работы.

«Нужно быть образцом учителя, который пришел в школу учить детей и передавать им кроме знаний вот ту этику взаимоотношений, которая характерна для цивилизованного общества. И тогда к учителю будет точно такое же уважительное отношение», — заключил Морозов.

Ранее глава государства призвал убирать «вузы-пустышки», а также оценил идею вернуть систему распределения в вузах. По его мнению, «обязаловкой» ничего не решить, нужно создавать условия для самореализации молодежи.