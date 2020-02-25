Lucasfilm анонсировала издательский проект по «Звездным войнам»

Сакраменто, 25 февраля. Кинокомпания Lucasfilm анонсировала издательский проект — серию печатной продукции Star Wars: The High Republic. В нее войдут книги и комиксы разных авторов по мотивам «Звездных войн».

В сообщении на официальном сайте франшизы Star Wars отмечается, что действие книг развернется за два столетия до событий фильма «Звездные войны: Скрытая угроза». Этот период на временной шкале «Звездных войн» не будет пересекаться ни с одним из снятых фильмов или сюжетов, которые находятся в разработке.

«Мы очень рады, что открыли для наших авторов такую ​​богатую эпоху. Мы увидим джедаев во времена их расцвета», — отметила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Как рассказал креативный директор издательства Lucasfilm Майкл Сиглен, проект Star Wars: The High Republic покажет джедаев именно такими, какими их «всегда хотели видеть»: настоящими хранителями мира и справедливости.

Официальный старт книжной серии запланирован на август 2020 года, когда выйдет первая книга Light of the Jedi Чарльза Соула и состоится фестиваль Star Wars Celebration.