Белгородец зарезал знакомого из-за юношеской обиды

Белгород, 25 февраля. Житель Шебекино совершил кровавую расправу над другом юности из-за накопившихся обид прошлого. Мужчина поквитался с другом с помощью ножа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 41-летний житель Шебекино повстречал старого знакомого на улице. Убийца затаил на жертву обиду, сохранившуюся еще с юношеских лет. Преступник заманил приятеля за гаражи, где спровоцировал конфликт, в ходе которого нанес ему 13 ножевых ранений. От полученных травм белгородец скончался на месте.

Правоохранители задержали убийцу. Оказалось, что ранее он уже был судим за убийство, но ему удалось избежать тюремного заключения, преступник был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Сейчас ему предъявлено обвинения в новом убийстве по статье 105 УК РФ. Мужчина заключен под стражу. Следователи продолжают расследование дела.