США перебросят к границам России тактические ракеты

Вашингтон, 25 февраля. В учениях НАТО «Дефендер-2020» примет участие 41-я бригада полевой артиллерии ВС США. Это ставит под сомнение заявления Вашингтона о ненаправленности маневров против России.

«Дефендер-2020» — крупномасштабные учения ВС США в Европе по переброске американской дивизии в страны Балтии и Польшу. Активная фаза маневров запланирована на апрель-май этого года, однако американская техника уже начала прибывать в европейские порты для дальнейшего перемещения к границам России.

Помимо подразделений с континентальной части США, в учениях примут участие американские военнослужащие, постоянно находящиеся в Германии. Среди них солдаты и офицеры 41-й бригады полевой артиллерии, которая начала формироваться в немецком Графенвере в ноябре 2018 года по решению американского правительства.

В сентябре 2019 года в бригаде сформировали первый из двух дивизионов реактивных систем залпового огня MLRS M270. Согласно имеющейся информации, он будет переброшен в Польшу для оказания артиллерийской поддержки бронетанковым подразделениям ВС США в ходе учений «Дефендер-2020».

Данное решение американского командования ставит под сомнение заявления Вашингтона о ненаправленности маневров против России. Дело в том, что системы MLRS M270 имеют модульную конструкцию. Вместо классических неуправляемых снарядов, которыми оснащены все реактивные системы залпового огня, на машины могут быть установлены две капсулы с оперативно-тактическими ракетами MGM-140 ATACMS. При этом дальность стрельбы увеличивается до 300 км. Эта способность превращает M270 в некое подобие российского ракетного комплекса «Искандер», чья первоочередная задача заключается в уничтожении наиболее важных объектов на территории противника на начальном этапе военного конфликта.

Учитывая, что американские MLRS M270 будут переброшены практически к границам Калининградской области, «оборонительный характер» таких перебросок вызывает сомнения. Однако, несмотря на явно агрессивное поведение США, в Восточной Европе бояться его абсолютно не нужно. У Вооруженных сил России есть достаточное количество сил и средств для реагирования на любые изменения обстановки возле границ страны.