В Киеве заявили, что Зеленский уже принял решение отправить в отставку правительство

Известный политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник проанализировал последние тенденции во внешней политике Киева, а также полугодовые итоги работы правительства. По его мнению, президент Украины для себя уже принял решение об отставке кабмина, а вот плана улучшения отношений с Россией у него до сих пор нет.

«Если следовать той логике, что «крепкая гривна пробивает дыры в госбюджете, а слабая гривна его наполняет», то в период с 2014 по 2019 год мы должны были бы процветать. Ведь за это время гривна упала по отношению к доллару в три раза. Следовательно, украинский бюджет в последние пять лет должен был просто распухнуть от денег. Но мы почему-то видели обратную картину, — иронизирует аналитик. — Поэтому все рассуждения, что проблемы наполнения госбюджета связаны с укреплением нацвалюты, — не более чем демагогия. С точки зрения кабмина это попытка скрыть собственную неэффективность, неспособность поставить под контроль Национальный банк, эффективно рулить финансовыми потоками и т. д.».

Комментируя недавний отчет правительства перед парламентом, эксперт констатировал, что за полгода работы кабмина никаких явных кризисов или обвалов вроде бы не произошло.

«Тем не менее отчет стал маркером глубочайшего непрофессионализма наших чиновников, это был просто какой-то ужас. Но еще страшнее то, что он стал маркером равнодушия членов кабмина. Нашим министрам все равно, как отнесутся к этому отчету в Верховной раде, в экспертной среде и в обществе в целом. Похоже, им абсолютно наплевать на общественное мнение. Мы в УИАМП, когда пытались анализировать этот горе-документ, смеялись всем офисом. Хотя, наверное, надо было плакать».

Самое плохое — в том, что в важнейшем документе правительства просто отсутствует анализ текущей ситуации в стране. То есть оно показало, что не может отвечать за свои действия, говорит Бортник.

«Наше правительство зависимо не от простых украинцев и даже не от национальных элит, а от внешних игроков, — отметил он. — Кроме того, у главы государства нет планов по реформированию кабмина, увольнению части неэффективных министров и т. д. И самое неприятное — в том, что это правительство намерено в таком же странном режиме функционировать и дальше. Но если нет никакого анализа ситуации на Украине, то не будет и работы. Так что велика вероятность, что и через полгода все мы будем там же, где находимся сейчас».

Политолог подчеркнул, что правительство занимается имитацией выполнения норм и законов, а также поручений Владимира Зеленского.

«Вообще, у меня складывается впечатление, что мы, украинцы, с 2014-го никак не можем поменять правительство. Все последние годы туда под разными масками и фамилиями проходят одни и те же люди, которым плевать и на интересы страны, и на общественное мнение. Министры, похоже, работают исключительно в своих интересах, чтобы набить карманы и спокойно уехать жить за границу, как те же [экс-министр финансов Украины Наталья] Яресько и [экс-министр экономики Украины Айварас] Абромавичюс. Такой кабмин, какой мы имеем, является токсичным для рейтинга всей власти. По сути, это ледокол разрушения рейтинга президента. И своим отчетом он в очередной раз нанес удар по рейтингу Зеленского», — говорит аналитик.

Он добавил, что для себя украинский глава уже принял решение отправить правительство в отставку. Хотя бы в силу его коррупционности — ведь ни один член кабмина не может внятно объяснить цифры, указанные в их декларациях о доходах.

«Уровень жизни наших министров трагически контрастирует с их декларациями. По большому счету все эти люди должны сидеть не в министерских креслах, а в кабинете у следователя, и объяснять ему, откуда у них взялись такие огромные средства на счетах и почему с них не уплачены налоги, — говорит глава УИАМП. — Министры почти не принимают участия во многих экономических процессах в государстве. Потому что важнейшие из них происходят на уровне частных кредиторов, МВФ, Нацбанка и Минфина. То есть, по нашему впечатлению, многие ключевые решения принимаются в обход и правительства, и президента, и парламента. Все это — наглядные признаки десуверенизации, которой Украина подверглась в последние годы».

При этом Владимир Зеленский пока не может себе позволить распустить кабмин.

«В силу того, что за любой из фигур в правительстве стоят либо внешние силы, либо украинские олигархи, о его отставке нужно много и долго договариваться. Кроме того, президенту нужен максимально удобный момент для этого. Еще один важный аспект — всю ответственность за действия этого кабмина лидер Украины брал на себя. Поэтому распустить его через полгода работы означало бы признать серьезнейшую кадровую ошибку. Но на такой шаг мог бы пойти политик с основательным бэкграундом и большим политическим опытом. Ни того, ни другого у главы страны нет и в помине. Поэтому он вынужден терпеть и ждать удобного момента, чтобы решиться на такой шаг. По моим прогнозам, отставка правительства может произойти не раньше осени 2020-го. А до этого Зеленский будет вынужден своими рейтингами закрывать все провалы кабмина».

Согласно видению политологов Украинского института анализа и менеджмента политики, уже к концу весны рейтинг власти может опуститься до 30-35%. И это огромная угроза для нее.

«Рейтинги критически важны для любой политической силы на Украине. Потому что они равнозначны самому наличию власти. У нас, в отличие от Америки, Европы или России, нет государственных институтов, способных балансировать кризисы социальной поддержки для конкретного политика или партии. Если политик теряет рейтинг поддержки, власть неизбежно выскальзывает из его рук, — считает Бортник. — Это показывает и пример [экс-главы Украины Петра] Порошенко в 2019-м. Тогда у него в руках была масса полномочий, с помощью которых он вроде бы «все в стране контролировал». Но без народной поддержки они просто не работали. В канун выборов Порошенко мог принимать любые решения или указы, но они перестали реализовываться на практике — чиновники их просто саботировали. В такую же ситуацию может попасть и Зеленский, ведь рейтинги у нас означают уровень социальной легитимизации».

Эксперт прокомментировал текущие отношения власти с Россией. По его мнению, на этом направлении у Зеленского и его команды «тотально связаны руки».

«Нынешняя пауза в переговорном процессе между Киевом и Москвой — следствие разности условий, в которых находятся обе стороны, а также многочисленных заявлений украинских правителей о том, что страна намерена настаивать на пересмотре Минских соглашений».

По словам политолога, «Зеленскому критически нужна вторая встреча «нормандской четверки» в апреле, но ключи от нее находятся в кармане у [лидера России Владимира] Путина».

«К сожалению, только по теме урегулирования в Донбассе — ключевой для украинского избирателя — для Зеленского сегодня возможен быстрый прогресс, — констатирует аналитик. — Любые подвижки в экономике наглухо заблокированы кредиторами и олигархами. Борьбу с коррупцией президент также не может вести эффективно — на его пути стоят «западные партнеры Украины» и члены его собственной команды. И все это на фоне надвигающегося политического кризиса и всеукраинских местных выборов».

В то же время, напоминает Бортник, для того, чтобы встреча «нормандской четверки» точно состоялась, необходимо внести все пункты «формулы Штайнмайера» в законодательство через Верховную раду и согласовать на уровне советников «нормандской четверки» принципиальные положения «переходного законодательства» для Донбасса.

«К сожалению, парламент Украины фактически отключен от активной деятельности из-за рассмотрения поправок в закон об открытии рынка земли. А «партия войны» во главе с Порошенко только и ждет хоть каких-то подвижек в теме мирного урегулирования — для немедленного заявления о «зраде» и синхронизации «патриотического» и «земельного» протестов. С учетом всего этого Россия пытается диктовать Киеву свои условия. В ответ Зеленский старается добиться смягчения позиции РФ, достаточного для проведения встречи «нормандской четверки». Ну, или хотя бы договориться о новом этапе обмена захваченными лицами. Но это само по себе уже не является прогрессом. Обмены давно превратились в эрзац-заменитель реального прогресса в политическом урегулировании».

В целом у Киева нет четкого плана по поводу улучшения отношений с Москвой.