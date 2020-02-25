Офис Зеленского не получал приглашение на 75-летие Победы

Киев, 25 февраля. Киев не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В регистрационно-справочной базе департамента предложения от Москвы зарегистрировано не было, пишет издание «Украинская правда».

«По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного департаментом документального обеспечения офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует», — отметили в офисе украинского президента.

Идею депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы в Москве комментировать не стали.

Москва пригласила на торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, глав разных государств. Свое участие на торжестве подтвердили главы многих стран, в том числе президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Франции Эммануэль Макрон, Молдавии Игорь Додон.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее рассказал, как будет проходить парад в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Он заметил, что парад Победы в российской столице будет длиться полтора часа, в нем задействуют 15 тысяч человек и около 400 единиц бронетехники.