Боярская испугала подписчиков селфи с лысой Чулпан Хаматовой

Москва, 25 февраля. Актриса Елизавета Боярская опубликовала закулисное селфи с «лысой» Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц в Театре Наций.

«Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала! Сегодня снова Чехов! Снова в @theatreofnations . «Иванов» Давно не играли! Соскучились!» — написала она в описании к снимку.

Фото перепугало подписчиков Боярской.

«Боже! Надеюсь, Чулпан здорова! Храни вас Бог! Коснулась онкология, и знаю, как блестит голова после химии», «Что тут с вами?», «Почему Чулпан побритая?», «Почему лысая?», «Это Чулпан?!», «Чулпан не узнать, только по глазам» — написали обеспокоенные пользователи в комментариях.

Поясним, все три актрисы играют в спектакле по пьесе Чехова «Иванов». Необычный образ Чулпан связан с тем, что она играет больную раком жену главного героя (эту роль исполняет Евгений Миронов. — Прим. ФАН). Ассистентка Чулпан Хаматовой Юлия в комментарии Пятому каналу подтвердила, что актриса здорова и это всего лишь грим.