Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 25 февраля.

Анна Гопко заявила, что Украина должна призывать с площадок ПАСЕ и ОБСЕ мировых лидеров не ехать в Москву на 75-летие Победы. Украинская националистка Гопко призвала Киев не дать Москве провести военный парад 9 Мая.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в возрасте 95 лет во вторник. Последний маршал СССР Язов скончался в возрасте 95 лет.

Видео с Порошенко-младшим опубликовал депутат Рады Александр Дубинский. Пост собрал десятки ироничных комментариев. Порошенко пристыдили за сына, спевшего в Лондоне с российским рэпером.

ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска. САА освободила ряд населенных пунктов на юге Идлиба. Сирия итоги за сутки на 25 февраля 06.00: ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску, САА продвинулась в Идлибе.

По имеющейся информации в результате аварии никто не пострадал. Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области.

Российский певец Юрий Лоза усомнился в успехе украинской исполнительницы Maruv в России. Лоза рассказал, почему украинская певица Maruv никогда не будет популярна в России.

Тест на инфекцию показал положительный результат. Замглавы Минздрава Ирана признался, что заражен коронавирусом.

24 февраля Успенская отметила 66-летие, и в честь этого события Глюкоза оставила трогательное послание коллеге. Глюкоза заняла сторону Успенской в конфликте с Собчак.

Сын российской актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл практически не поддерживает связь с матерью. Сын Заворотнюк не посещает мать в больнице из-за давней обиды.

По словам телеведущей, ее медцентр является частной клиникой, в связи с чем пациенты должны платить за оказываемые услуги. Малышева ответила на жалобу пенсионеров из-за высоких цен на лечение в ее медцентре.