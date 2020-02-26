«Под колпаком»: о прослушке в телефонах и изобретении против нее. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Американская разведка вновь сообщает о вмешательстве России в выборы США, причем наша страна, по мнению штатов, поддерживает сразу двух кандидатов. Подробнее об этом и других новостях расскажет Александр Малькевич в программе «Слово на свободе».

Американская разведка сообщает о вмешательстве России в выборы

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США, в палате представителей о том, что Россия снова вмешивается в президентские выборы 2020 года. Ну, конечно же, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу. Правда, чуть позже другие источники сообщили, что Россия работает и на Берни Сандерса, пока основного кандидата среди демократов на идущих праймериз.

Уже по опросам на третьем месте по стране среди демократов Майкл Блумберг — бывший трехкратный мэр Нью-Йорка и девятый в списке мировых миллиардеров человек, он реально не скрывает, что хочет купить себе пост американского президента. Блумберг сообщил, что не считает остальных конкурентов, кроме Сандерса, значимыми конкурентами, и предложил заплатить остальным участникам гонки, чтобы они сняли свои кандидатуры. 2020 год. Демократическая Америка новых дней.

В США хотят увеличить количество штатов

Кстати, там сейчас идут жуткие интриги. Внесли в палату представителей законопроект о том, чтобы увеличить количество штатов. Их сейчас 50. 51-ым сделать округ Колумбия, на территории которого находится Вашингтон. А 52-ой сделаем из Пуэрто-Рико. Это вообще дикая история. Оккупированный американцами остров, который никаких прав не имеет. И если такое решение примут, то Пуэрто-Рико будет 31-ым по численности населения.

Я уже не говорю о том, что округ Колумбия с населением в 700 тысяч человек, уже больше, чем штаты Вермонт или Вайоминг. О чем весь спич? Если вдруг появятся один или два этих штата. Они как бы сто процентов демократические. А это значит, плюс четыре сенатора-демократа. Республиканцы против.

О нелепых американских законах и феминистках, которые хотят поправить историю

Если уж я упомянул американские штаты, то любимая тема, что не удается никогда толком раскрыть, — тупые американские законы, которые принимаются на уровне штатов. Например, животным запрещено спариваться в пятистах метрах от школ, церквей и предприятий общественного питания. Для машин без водителей есть лимит — не больше 60 миль в час. При этом в той же Калифорнии запрещены ношение ковбойских ботинок лицами, не владеющими хотя бы двумя коровами.

А в городе Чико запрещено взрывать ядерные устройства, штраф — 500 долларов. Это действующие американские законы. Но есть и совсем жестокие, например, в Индиане, там в период с октября по март запрещено принимать ванну. Автомобили по воскресениям нельзя продавать. И запрещено ношение усов лицами, склонных к частым поцелуям. Это американские реалии, кроме того, они еще и историю переписывают. Либеральные феминистки придумали, как поправить историю, потому что им надоело, что это все о мужчинах. Поэтому вышла книга о первом президенте США Джордже Вашингтоне. Оказалось, его успехи легко объяснить — все дело в его маме.

Американцы заслужили, чтоб от них так пахло

Не могу пройти мимо запахов. Американская певица Эрика Баду говорит о том, что сейчас будут продаваться духи с таким же запахом, как сама певица в важные моменты своей интимной жизни. И я пытаюсь понять, кто это все будет приобретать. А еще Эрика Баду в интервью заявила, что люди это заслужили. Остается развести руками, возможно, американцы заслужили, чтобы от них пахло таким образом.

Европу могут отключить от Интернета

Британские СМИ не спят. Важная информация, оказывается, Европу могут отключить от всемирной сети Интернет в случае военной агрессии НАТО против России. Надо понимать уровень маразма в обществе, в СМИ, в политике европейских и американских стран. С другой стороны, когда и у нас самих есть «пятая колонна», чему тут удивляться. В США признали пять государственных китайских медиа каналами пропаганды. Они должны зарегистрироваться в госдепе. По этому поводу постоянная колумнистка «Эха Москвы» Карина Орлова опубликовала гигантский текст, где она этому радуется, пишет, что пора приготовиться и путинской пропаганде, и о том, что нужно еще и персонально вносить таких людей, как Маргарита Симоньян.

Когда в СМИ, работающим в России, авторы позволяют себе так вот расчехляться, то мне приходит в голову, как во время войны, когда фашисты заходили в село, к ним выбегала на встречу какая-нибудь такая «Карина» и указывала, где живет комсомолец, комиссар и так далее. Все должно быть зеркально. Если российскими СМИ признаются в Америке требующими дополнительных разных меток, то, наверное, должно быть что-то подобного плана и у нас.

«Под колпаком»: о прослушке в телефонах и изобретении против нее

Мы понимаем, что сегодня все гаджеты, которыми мы пользуемся, оснащены микрофонами. Соответственно, все мы находимся под прослушкой. Но исследователи из чикагского университета смогли создать браслет, который благодаря ультразвуку подавляет работу всех микрофонов, находящихся рядом с человеком. Не уверен, позволят ли им с этим изобретением куда-то дальше двигаться. Параллельно пришла новость о том, что власти США отслеживают как минимум мигрантов с помощью геолокации их телефонов. При этом данные появляются в базе американских спецслужб с помощью мобильных приложений, игр, сервисов погоды, магазинов. Выяснилось, что миллионы якобы нелегальных мигрантов находятся под колпаком штатов благодаря телефонам. Но, мигрантов, я полагаю и меньше, но, что такого рода телефоны под наблюдением, это правда.

Google позволяет находить приватные чаты WhatsApp

Выяснилось, что поисковик Google позволяет находить приватные чаты WhatsApp и к ним присоединяться. Причем это выяснилось в ходе расследования издания Deutsche Welle. Журналист Джордан Уайлдон смог с помощью определенных запросов в Google, находить такие чаты. Он нашел порядка 470 тысяч ссылок. Получил имена, телефонные номера этих групп. Еще один большой привет — история про безопасность наших данных и нашу в целом цифровую безопасность.

Почему Марк Цукерберг сильно волнуется перед выступлениями

Не удивительно, что от всей такой информации, связанной с проблемами WhatsApp, цензурой Facebook, Марк Цукерберг страдает. И потому что о нем выпустил книгу журналист Стивен Ли. И полностью решил пройтись по герою прогрессивного человечества. А может Цукерберг уже и не герой.

Для нас он неприятен из-за цензуры, а для ряда американских влиятельных лиц из-за того, что мало, по их мнению, цензуры. Выяснилось, что Цукерберг сильно волнуется перед публичными выступлениями. На столько, что жутко потеет. Был у него и период в жизни, когда он употреблял в пищу только тех животных, которых убивал сам.

Россия на 53 месте из 207 по скорости Интернета

Ну и последнее. Названы страны с самым быстрым в мире Интернетом. Это Тайвань, Сингапур, Джерси (остров в проливе Ла-Манш), Швеция и Дания. Об этом говорится в отчете компании WebsiteToolTester. Не думаю, что речь идет о мобильном Интернете. Также в двадцатку вошли Япония, Голландия, Эстония, США, Литва. Россия заняла 53 место из 207. Якобы, у нас хуже, чем в Румынии, там проводились какие-то странные тесты. Нужно было скачать видео объемом 5 Гб, сколько потребуется на это времени. В России для этого потребовалось почти 46 минут, а в Тайвани — 8 минут. Есть куда расти. В свете послания президента о необходимости делать Интернет доступным в части его социальных функций, это все, я думаю, будет развиваться.

Когда туристы в Крыму перестанут переплачивать за связь

Вопрос про Крым. Когда все-таки очнутся государственные органы и поймут, что даже закон об отмене национального роуминга не работает у нас на территории двух новых субъектов нашей страны. И никто за это ответственности не несет. Гости Крыма, Севастополя платят сотни рублей в день за услуги связи, мобильный Интернет. Я жду, когда в конституцию внесут предложенные Натальей Касперской поправки о необходимости защиты цифровых прав граждан. И начнут платить штрафы те компании, которые наживаются на россиянах.