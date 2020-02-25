Пьяный таксист из Энгельса протаранил пять машин и скрылся с места ДТП

Саратов, 25 февраля. Саратовский таксист протаранил пять припаркованных автомобилей и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Саратовской области.

По имеющейся информации, массовое дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 24 февраля в Энгельсе у одного из жилых домов по улице Шурова гора. Водитель одного из сервисов такси врезался в стоявшие автомобили Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два Daewoo Matiz и уехал.

Правоохранителям удалось установить личность водителя и марку автомобиля, на котором он спровоцировал аварию. Нарушителем оказался 25-летний мужчина на автомобиле «Лада Калина». Отмечается, что таксист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину привлекут к ответственности за пьяную езду и оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве под суд пойдет водитель грузовика, который сел за руль пьяным и задавил человека. Мужчина был невнимателен и совершил наезд на автомобиль «Лада», который остановился из-за неисправности, и автомобиль ВАЗ. Также под колеса попали люди, находившиеся перед неисправной машиной, передает РИАМО.