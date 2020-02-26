Швыткин назвал безумным заявление секретаря СНБО о «наступлении РФ» в Донбассе

На Украине «очень-очень мощно» готовятся к «широкомасштабному наступлению» России, которое может стать одним из возможных сценариев развития ситуации в Донбассе. Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает, что украинские власти ищут повод, чтобы не выполнять Минские соглашения, в данном случае прикрываясь мнимой российской агрессией.

В эфире радиостанции «Радио НВ» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о возможном наступлении России в Донбассе. По его словам, это может быть одним из пяти сценариев развития ситуации.

Данилов подчеркнул, что при любых обстоятельствах Украина подготовит «достойный ответ». Он напомнил, что недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020–2022 годы.

«Там есть ответ, каким образом мы будем это делать», — отметил секретарь СНБО.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал такое заявление Данилова «безумным и безответственным». По его словам, такая риторика киевских властей мешает установлению мира на юго-востоке Украины.

«На мой взгляд, ищутся причины для невыполнения Минских соглашений со стороны Украины, — объяснил Швыткин в интервью Федеральному агентству новостей. — Они пытаются оправдать свои действия по необходимости защиты в отношении мнимой агрессии со стороны нашего государства. Это, конечно же, не соответствует действительности».

Россия призывает Украину четко выполнять Минские соглашения и действовать по дальнейшему пути деэскалации напряженности в Донбассе, говорит депутат.

«К великому сожалению, Украина продолжает путь, избранный Петром Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ФАН) по невыполнению Минских соглашений, а также по поиску причин их невыполнения и оправданию своей воинствующей риторики в отношении нашего государства», — сообщил парламентарий.

Кроме того, новый гособоронзаказ Украины якобы для ответа в случае агрессии России может стать угрозой для самого населения страны, уверен Швыткин.

«Вместо того, чтобы направлять данные финансовые средства на социальную составляющую, эти деньги направляются на вооружение сил Украины. Конечно, это не играет на пользу внутриэкономической и социальной ситуации на Украине. Таким образом, это угроза для населения самой Украины», — добавил политик.

Ранее Алексей Данилов заявил, что ненавидит слово «Донбасс», так как оно стало слишком идеологизированным. По его словам, когда люди употребляют историко-географические названия регионов наподобие Донбасса или Галичины, они «подсознательно отделяют эти территории от Украины».

Также секретарь СНБО пророчил, что Россия в скором времени распадется. Причинами развала, по его словам, станут межнациональные и демографические проблемы, а также сложные отношения с Китаем.