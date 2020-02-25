Захарова иронично ответила на предложение Праги переименовать площадь у посольства РФ

Москва, 25 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Чехии переименовать площади у российского посольства в Праге.

Городской совет Праги намерен переименовать площадь «Под каштанами» в площадь Бориса Немцова. Это решение было принято в преддверии годовщины со дня убийства Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. По словам чешских властей, за соответствующую идею выступили 4,5 тыс. жителей Праги, которые подписали общественную петицию. Важно отметить, что, по статистическим данным за 2018 год, в столице Чехии проживает 1,301 млн человек. Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что решение городского совета Праги является не свидетельством воплощения демократических решений, а очередным декларативным действием в отношении России.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Захарова подтвердила, что видела заявление мэрии Праги, которая «объяснила это решение актом солидарности с российской оппозицией».

«Когда ждать поддержку находящихся в оппозиции коммунистов в виде восстановления памятников Ленину? Что с остальными посольствами? Планирует ли Прага поддержать оппозицию в Германии? Сложнее всего будет с США, я думаю», — ответила с иронией Мария Захарова.

Российский политик, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Его застрелил киллер на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа. По версии следствия, они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.