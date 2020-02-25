Подлодки США лишились незаметности из-за халатности кораблестроителей

В United States Navy назревает новый скандал — американская подлодка вернулась из первого похода с поврежденным противогидролокационным покрытием (ПГП). Точнее, этот скандал не такой уж и новый. Он является продолжением скандальной эпопеи, тянущейся далеко не первый месяц.

В сути этой неприглядной для Пентагона истории разобрался корреспондент Федерального агентства новостей.

В каждой шутке…

Приятно, что в мире есть вещи незыблемые, постоянные. Такие, как, например, смена времен года, попытки Нэнси Пелоси подвести Дональда Трампа под импичмент, или облезлый вид, который имеют вернувшиеся из похода американские подлодки. Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды…

24 февраля американский ресурс War Is Boring опубликовал фотографию SSN 788 Colorado — новейшей американской многоцелевой атомной подводной лодки четвертого поколения типа «Вирджиния», вернувшейся 20 февраля в военно-морскую базу Нью-Лондон из своего первого похода на боевую службу. При этом попавшая на фото субмарина вид имела довольно непрезентабельный. Часть ПГП на правом борту «Колорадо» оказалась утрачена, так что подлодка выглядела как дельфин, чей бок исполосовали зубы акул.

Автор публикации на War Is Boring, равно как и автор появившегося чуть позже аналогичного текста на американском же ресурсе Forbes, постарались убедить своих читателей, что в истории с повреждением ПГП на «Колорадо» ничего страшного нет. Мол, дело житейское. Бывает. Мол, постепенное разрушение ПГП на подводных лодках — это обычное явление.

На самом деле в этой истории не все так просто, как хотелось бы показать американским аналитикам.

Запредельно высокими темпами

Для начала разберемся в том, что такое ПГП и зачем оно нужно.

ПГП, как правило, представляет собой крепящиеся поверх корпуса субмарины пластины из полимерных композиционных материалов. Основным назначением ПГП является как поглощение звуков, идущих из отсеков подлодки, так и поглощение бьющих извне по корпусу подлодки ультразвуковых импульсов, испускаемых работающими в активном режиме гидроакустическими средствами противника.

Понятно, что субмарину с поврежденным ПГП обнаружить, а значит и уничтожить, куда легче, чем с ПГП, не имеющим повреждений. Соответственно, новейшая американская подлодка, чей борт украшают лохмотья полуоторванных пластин ПГП, это уже не совсем нормальное явление.

Оно становится еще более не нормальным, если вспомнить скандальную информацию, «всплывшую» в американских СМИ в октябре прошлого года. ФАН подробно уже освещал эти события, так что сейчас напомним читателям лишь самое главное.

Строительством для ВМС США атомных подлодок типа «Вирджиния» занималось судостроительное предприятие Huntington Ingalls Industries. Оно же отвечало за монтаж на подлодках ПГП. Осенью 2019 года внезапно выяснилось, что сотрудники Huntington Ingalls Industries не имели надлежащей квалификации и подлинных сертификатов для использования специального двухкомпонентного клея, которым пластины ПГП крепились к корпусам американских субмарин. Мало того, на судостроительном предприятии регулярно фальсифицировались результаты испытаний уже установленного на субмарины ПГП!

Рано ставить точку

Постепенное разрушение ПГП на подводных лодках, вызванное естественным износом, соленой водой, волнением, давлением, контактом со льдом, перепадом температур, деформацией корпуса на глубине, действительно является обычным явлением. Но из-за халатности Huntington Ingalls Industries ПГП на новеньких «Вирджиниях» разрушалось запредельно высокими темпами. Соответственно, после каждого похода подлодок, каждая из которых обошлась американским налогоплательщикам в 1,8-2,7 млрд долларов, ПГП на «Вирджиниях» приходилось восстанавливать, что заметно удорожало содержание и без того не дешевых субмарин.

После того, как эта история стала достоянием гласности, Пентагон и руководство Huntington Ingalls Industries изо всех сил постарались замять скандал. Военные и кораблестроители поспешили заверить, что все сообщения о неправильном нанесении ПГП на корпуса «Вирджиний» будут проверены, а необходимые меры для устранения выявленных недостатков будут, разумеется, приняты. Столь категорические заявления возымели свое действие — американская общественность успокоилась. По крайней мере – до 20 февраля 2020-го, когда поврежденное ПГП SSN 788 Colorado тонко намекнуло на то, что в истории со стремительно «облезающими» в море «Вирджиниями» рано ставить точку.

Особую пикантность случившемуся придавало то, что «Колорадо» была построена не в Ньюпорт-Ньюсе предприятием Newport News Shipbuilding, являвшимся подразделением Huntington Ingalls Industries, а расположенным в Гротоне предприятием General Dynamics Electric Boat, являвшимся подразделением корпорации General Dynamics. Таким образом, списывать проблему отваливающихся пластин ПГП исключительно на халатность сотрудников Huntington Ingalls Industries теперь уже стало невозможно.

Как по паспорту!..

На основании вышесказанного можно предположить, что Пентагону придется потратить еще немало средств американских налогоплательщиков, чтобы окончательно «закрыть» скандальную историю с некачественным ПГП своих многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения типа «Вирджиния». В связи с этим не исключено, что ряду высокопоставленных лиц в United States Navy придется досрочно покинуть свои уютные кабинеты.

Что же до ВМФ России, то он может лишь приветствовать затяжную эпопею с «облезающими» новейшими американскими подлодками. Почему? Потому что разрушающееся ПГП не просто негативно сказывалось на скрытности «Вирджиний», но еще и делало каждую из субмарин этого типа легко узнаваемой. Ведь разрушение ПГП на «Вирджиниях» происходило по-разному, что способствовало формированию у подлодок индивидуальной акустической сигнатуры, по которой акустики ВМФ России могли идентифицировать каждую американскую подлодку, как по паспорту!