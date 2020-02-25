Ветераны войны оценили благодарность писателя из ФРГ за освобождение от Гитлера

Москва, 25 февраля. Ветераны Великой Отечественной войны прочитали письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, поблагодарившего народы СССР за освобождение от Гитлера.

Анна Терехина трудилась во время войны в тылу. Ветеран оценила предложение дружбы народу России, она когда-то преподавала немецкий язык и отметила, что не помнит вражды между народами.

«Я учила (Представителей. – Прим. ФАН) разных национальностей. Никакой разницы не было, русский ты, немец или украинец. У меня в классе все дружные были», — рассказала она телеканалу RT.

Константин Мелешко, который оборонял Ленинград и дошел до Берлина, выразил радость, что не все в Европе забыли вклад СССР в победу над фашизмом.

«Я очень рад, что они осознали ту роль, которую сыграла наша советская армия, освобождая Германию», — подчеркнул участник боевых действий.

Он отметил, что слова благодарности писателя из ФРГ особенно актуальны сейчас, когда на Западе намеренно искажается история Второй мировой войны.

Вольф фон Фихтенберг написал письмо, в котором поблагодарил народы СССР «за освобождение от монстра Гитлера». Кроме того, он обратил внимание на то, что западная общественность уделяет слишком много внимания роли США в войне, умалчивая о самопожертвовании советских людей, передавало Федеральное агентство новостей.

Российский писатель Захар Прилепин похвалил своего коллегу из Германии за гражданскую позицию, которая в современных условиях равносильна смелости.