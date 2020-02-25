Рябков ответил на призыв демократов США ввести новые санкции против России

Москва, 25 февраля. Москва не опасается угрозы введения новых санкций со стороны Вашингтона, так как изначально исходила из того, что вбросы и спекуляции на теме «российского вмешательства» в выборы в США продолжатся. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские сенаторы из числа демократов направили госсекретарю США Майку Помпео письмо с просьбой ввести новые санкции против России в связи с «вмешательством» в выборы президента в 2020 году. Рябков, комментируя публикации прессы, заявил, что РФ не опасается возможного расширения антироссийских санкций.

«Не опасаемся, потому что мы изначально исходили из того, что спекуляции на теме так называемого «российского вмешательства» — которого не существует — в американские внутренние дела и в том числе в той подаче, которую мы наблюдаем в Вашингтоне, такого рода спекуляции и вбросы продолжатся, мы из этого исходили», — ответил Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва, несмотря на угрозы Вашингтона, продолжит следовать своим курсом и «вразумлять» коллег из США. По мнению Рябкова, американская сторона попала в «западню виртуальной реальности» и навязывает ее своим союзникам, а также использует подконтрольные СМИ, чтобы тиражировать ее.

«Это отражение падения уровня внутренней политики в США», — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что санкций Соединенных Штатов в России уже никто не боится, и страна уже привыкла к ним.