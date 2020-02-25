Мусорная реформа в России не должна затронуть цены на потребительские товары

Москва, 25 февраля. Реформа механизма расширенной ответственности производителя не приведет к росту потребительских цен. Специалисты говорят, что для таких мер нет прямых предпосылок. Для производителей предусмотрены дополнительные льготы при использовании ими вторсырья.

Российский экологический оператор отмечает, что отраслевые ассоциации принимали во внимание фактор возможного роста цен, когда разрабатывали изменения в законодательстве. По их словам, товары из минимальной потребительской корзины подорожают максимум на 0,14% от величины прожиточного минимума в 2019 году, передает телеканал «360».

«Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию — это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением экологического сбора» — заявил заместитель главы «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин.

Духин заявил, что если производитель не оплачивал утилизационный сбор или не учитывал эти расходы и получал дополнительные доходы, то нужно урегулировать этот фактор нормативно. Так что мусорная реформа приведет не к росту цен, а к отказу от необоснованных доходов.