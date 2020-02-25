Поезд Киев — Москва стал самым популярным на Украине в 2019 году



Москва, 25 февраля. Железнодорожные поездки в Россию стали самыми популярными среди украинцев в 2019 году. Об этом заявили в компании «Укрзализныця», главном ж/д перевозчике на Украине.

Самым популярным стало направление Киев — Москва. На билеты в столицу РФ украинцы потратили более 145 млн гривен (почти 390 млн рублей). В топ-5 также попали рейсы Кривой Рог — Москва, Одесса — Москва, Киев — Санкт-Петербург и польское направление Одесса — Перемышль.

Напомним, весной 2019 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о «бессмысленности» сохранения железнодорожного сообщения с Россией. По его словам, в 2018 году количество поездок железнодорожным транспортом в страны Евросоюза впервые в истории Украины превысило число поездок в сторону России. Несмотря на то, что «возить воздух не имеет смысла», Омелян заверил, что полностью запрещать ж/д сообщение с Россией украинские власти не будут, потому что эти поезда все равно пользуются спросом.

Интересно, что «Укрзализныця» представила статистику, которая отличалась от данных Омеляна. В компании сообщили, что самым прибыльным международным направлением Украины в 2018 году стал поезд «Киев — Москва».

Напомним, авиасообщение между Украиной и Россией было полностью прекращено по инициативе Киева с октября 2015 года. Осенью 2019 года президент Украины Зеленский признался, что не понимает, почему железнодорожное сообщение с Россией существует, а авиаперелеты полностью запрещены. Он указал на то, что из-за этого украинские авиакомпании терпят огромные убытки.



