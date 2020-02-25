КАМАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Москва, 25 февраля. КАМАЗ может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая, сообщило корпоративное издание автозавода.

«На КАМАЗ издан приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели. Приказ издан с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих», — говорится в сообщении.

Приказы изданы, как указали в компании, для экономии средств корпорации.

Отмечается, что режим могут ввести из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ может со следующего месяца скорректировать свой план производства, если в КНР и других странах, где производят автокомпоненты, продолжится распространение нового типа коронавируса.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Постепенно вирус стал распространяться за пределы КНР. Случаи заражения были выявлены в более 30 странах мира, в том числе и России, указала «Газета.ру».

Согласно последним данным, от вируса погибли почти три тысячи человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина будет создана через полтора года.