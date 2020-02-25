Санкт-Петербург, 25 февраля. Московский окружной военный суд на выездном заседании 25 февраля в Санкт-Петербурге возобновил рассмотрение дела в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которые являются одними из создателей террористической организации «Сеть» (запрещена на территории РФ).

При этом в начале февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи участникам «Сети», которые готовили планировали нападения на гособъекты в 2018 году. Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет.

В промежутке между этими судебными процессами произошла череда событий, которая полностью лишила террористов «Сети» поддержки со стороны либеральной тусовки, которая пыталась выдать преступников за политзаключенных.

Причиной этого стала публикация «Медузы», в которой сообщалось о возможной причастности террористов «Сети» к торговле наркотиками и убийству двух человек. Кроме того, стало известно, что эти данные были известны журналистам «Медузы» давно, однако они намеренно скрывали информацию, чтобы не оказывать негативного влияния на информационную кампанию либералов в поддержку террористов «Сети».

Публикация «Медузы» повергла в шок либералов, которые поспешили обвинить издание в «предательстве и продажности». При этом большая часть защитников террористов «Сети» утверждают, что новые факты не влияют на их мнение по данному делу. Они пытаются убедить своих сторонников в необходимости и дальше поддерживать членов террористической группировки «Сеть».

Однако действия самых ярых защитников «Сети» расходятся с их словами. Они предпочли уйти в тень после скандальной публикации «Медузы», о чем свидетельствует состоявшийся 24 февраля «вечер солидарности с фигурантами дела «Сети», который прошел в Петербурге. Поддержать террористов пришли не более двух десятков человек. При этом мероприятие не посетили самые именитые петербургские защитники террористов, среди которых депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, передает Nation News.

В середине января Вишневский организовал в петербургском офисе партии «Яблоко» выставку, посвященную участникам террористической организации «Сеть». Вишневский пытался убедить посетителей выставки, что «Сеть» являлась своеобразным «клубом по интересам», члены которого просто обсуждали насильственное изменение конституционного строя в России посредством захвата оружейных складов и нападений на объекты государственных органов власти. При этом депутат забыл упомянуть, что у арестованных террористов были обнаружены гранаты, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Максим Резник также активно поддерживал группировку и даже принял участие в митинге, где призывал «не оставлять в беде» террористов «Сети».

Однако после публикации «Медузы» петербургские защитники «Сети» заметно поутихли. Резник и Вишневский не пришли на «вечер солидарности с фигурантами дела «Сети», состоявшийся 24 февраля в Петербурге, а также забыли проинформировать о данном мероприятии своих сторонников.

Вероятнее всего, Вишневский, Резник и другие активные защитники террористов «Сети» опасаются ответственности за оправдание терроризма. Серьезные сроки лишения свободы, которые получили участники «Сети» свидетельствуют о том, что их намерения представляли реальную угрозу государственной безопасности, поэтому правоохранительные органы наверняка заинтересуются их защитниками, которые пытаются оправдать действия террористов.

Резник, Вишневский и другие представители либеральной общественности предали своих подопечных, которые до последнего надеялись, что оппозиция превратит их в политзаключенных.