Арестован второй обвиняемый по делу об убийстве Япончика

Москва, 25 февраля. Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как «вор в законе» Япончик. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом Российской Федерации при содействии Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве установлена личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, более известного как «вор в законе» Япончик. Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отметила Петренко, Газзаев на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

По версии следствия, обвиняемый предоставил соучастникам преступления винтовку, из которой и был убит Япончик. Кроме того, следователи полагают, что Газзаев участвовал в перевозке и хранении оружия, а в момент убийства Иванькова наблюдал за прилегающей к месту происшествия территорией.

Ему было предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Суд санкционировал его арест сроком на два месяца.

Напомним, Иваньков был убит в июле 2009 года у ресторана «Тайский слон» в Москве.