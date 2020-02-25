«Гоблин» Пучков рассказал, готов ли он принять у себя зараженных коронавирусом

Писатель, публицист и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал возмутительную ситуацию вокруг граждан Украины, эвакуированных из зараженных коронавирусом районов Китая. Пучков также ответил на вопрос, готов ли он разместить на карантин у себя дома людей, вывезенных из эпидемически опасных районов КНР.

Украинский «кейс» с коронавирусом связан со скандалом вокруг ситуации в Новых Санжарах на Полтавщине. Там несколько дней назад местные жители, вооруженные камнями и палками, пытались преградить путь в санаторий МВД автобусам с эвакуированными из КНР украинцами и гражданами других стран. Жители жгли покрышки и забрасывали камнями стражей порядка, а также автобусы, в которых были в том числе женщины и дети. Полиция применила силу, после чего эвакуированных удалось поместить в карантин.

«Вся эта история — наглядный пример полного отсутствия государственной власти на Украине, — отметил Дмитрий Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это просто отсутствие государственной власти и ничего более. В подобных ситуациях нормальное государство делает, что считает нужным, не считаясь с мнением граждан. Когда кто-то говорит: «А я не хочу, чтобы они около меня жили!» — Да кто ты такой?! — Сначала очередь над башкой из пулемета, потом по толпе. А все, кого не подстрелили, едут в лагеря. «Это мы наших граждан спасаем, наших украинцев, таких же, как ты. А это — лечебное учреждение, куда мы их поместим. И твоего согласия на это никто не спрашивает», — вот как это должно выглядеть!»

А когда происходит то, что имело место на Украине, это значит, что государственная власть там вообще развалилась, считает собеседник ФАН.

«Там вообще ничего не работает. Это что ж такое, в баб с детьми камнями бросать! Это что ж такое! Сейчас начнут рассказывать, что это Россия все подстроила, кого-то прислала! Да уже рассказывают! А на самом деле это их собственные граждане, украинские. Вы к этому стремились — скакали на Майдане — вот теперь получайте!» — эмоционально отметил писатель.

Дмитрий Пучков также объяснил, как бы он поступил, если бы ему предложили принять у себя дома эвакуированных из зараженных районов.

«Что касается меня, а я-то тут при чем? Почему я доложен их у себя размещать? Я не врач, кроме того, для размещения есть специальные заведения. Они у меня в доме жить не должны, они меня заразят. Вот есть у нас пансионат, где для них организовано питание и наблюдение, есть охрана, чтобы они не убегали и к ним не лазали, по-другому не бывает. Только так это будет для всех безопасно», — подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее стало известно, что случаев заражения коронавирусом среди граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано, несмотря на возникновение эпидемического очага в этой стране. Однако в связи с неблагоприятной ситуацией посольство РФ в Италии рекомендует россиянам воздержаться от поездок в охваченные вспышкой коронавируса регионы, если это не вызвано необходимостью.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее не известным науке коронавирусом, получившим временное название COVID-19, была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре прошлого года. По последним данным, число заболевших — около 78 тысяч человек, зафиксировано более 2600 смертельных случаев, в основном в Китае, но также в Корее, Иране, Европе и Америке. Более 27 тысяч заболевших уже выздоровело. С подозрением на наличие вируса — примерно 2300 человек.

В России несколько человек, прибывших из неблагоприятных по коронавирусу районов Китая, находятся на карантине. По мнению депутата ГД, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в скором времени эпидемия, вызванная COVID-19, пойдет на спад.