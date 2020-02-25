В ДНР обвинили Зеленского в неспособности обуздать националистов, пообещавших новый Майдан

От президента Украины Владимира Зеленский ждали силу, которая обуздает националистов, а он показал себя безвольным, слабым и легко манипулируемым человеком, падким на популизм и голословные обещания. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Русанов.

Украинская буря

Бывший спикер Верховной рады Украины, народный депутат Андрей Парубий призвал Владимира Зеленского отказаться от планов по пересмотру закона о государственном языке, который был принят в апреле прошлого года. Политик выразил мнение, что изменение этого закона грозит украинскому лидеру народными волнениями.

«Команда Зеленского собирается пересмотреть закон Украины про язык. Скажу коротко: ничего у вас не выйдет», — заявил Парубий.

По мнению украинского парламентария, «разные оккупанты и их прислужники» всегда пытались уничтожить украинский язык, который для украинцев при этом якобы является основой для осознания себя единым народом. Он считает, что нападки на языковой закон сродни атаке на украинскую государственность.

«Для Русского мира ненавистной является украинская держава, нестерпимым — украинский язык. Но и мы не потерпим. Наступление на украинский язык — это наступление на украинскую идентичность, на украинскую государственность. Ответ украинцев будет адекватным. Не сейте этот московский ветер, потому что пожнете украинскую бурю, — образно высказался Парубий.

«От него ждали силу»

Как отметил Владислав Русанов, президент Украины показал себя безвольным, слабым и легко манипулируемым человеком. Зеленский продолжает демонстрировать свою полную политическую беспомощность, уверен он.

«Большинство его высказываний и заявлений — это чистой воды популизм. Например, недавно была озвучена идея пересмотреть «Закон о языке», разработанный командой [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, но принятый уже при президенте Зеленском», — пояснил Владислав Русанов.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, сама по себе идея пересмотреть закон неплохая — документ действительно дискриминационный, не соответствует нормам международного права и вызвал возмущение не только на Украине, но и в Европе.

«Но разве не мог Зеленский не понимать, что как только появится информация о пересмотре этого закона, незамедлительно последует реакция националистов? Разумеется, он это понимал. И эта реакция последовала — бывший спикер украинского парламента Парубий сразу же, публично и в резкой форме заявил, что провести пересмотр этого закона президенту не дадут. Такая же реакция была еще летом, когда закон принимался. И ситуация за это время только усугубилась. Зеленский совершенно осознанно озвучил то, чего от него ждут избиратели, при этом понимая, что воплотить заявление в реальности у него нет никаких шансов», — считает Владислав Русанов.

По сути, заметил политик, сегодня Украиной продолжает руководить кучка националистов, которые прямо угрожают беспорядками и волнениями избранному президенту. На Украине царит националистический террор и справиться с этим террором у действующего президента нет ни сил, ни возможностей.

«В противном случае ему обещают новый Майдан, а события вокруг эвакуированных из Китая украинцев и массовые протесты в Хмельницке, Львове и в Полтавской области только подчеркнули — украинские радикалы действительно могут устроить беспорядки там, где захотят и помешать им ни Зеленский, ни его команда не в состоянии. Вероятно, с этим связано и стремительное падение рейтинга Зеленского. От него ждали силу, которая обуздает националистов, а он показал себя безвольным, слабым и легко манипулируемым человеком, падким на популизм и голословные обещания. По факту, со времени Порошенко ситуация в стране только накалилась», — заключил Владислав Русанов.

Ранее верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что языковая политика, которую проводит Украина, нарушает права национальных меньшинств, проживающих на территории государства.