Из-за «оптимизации» скорой помощи к больным украинцам будут приезжать патологоанатомы

Правительство Украины объявило о реализации очередного этапа медицинской реформы, в результате которого уже в марте-апреле нынешнего года на всей территории страны будут «оптимизированы» сотни станций скорой помощи (ССП), а тысячи квалифицированных врачей останутся за воротами медучреждений. Как утверждают в министерстве здравоохранения, нововведение позволит сэкономить обнищавшей казне десятки миллионов долларов. Скептики же полагают, что подобная практика опасна для жизни рядовых украинцев — из-за сокращений в среде работников скорой помощи сразу несколько регионов оказались на грани эпидемий и резкого увеличения смертности. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Фраза диспетчера службы 103 (аналог российской 112) повергла жителя Черниговской области Анатолия Глазко, вызвавшего бригаду скорой для своей супруги, в шоковое состояние.

«Я прекрасно понимаю, что у вашей жены все признаки гипертонического криза, — ответила женщина на том конце провода. — Может быть, она даже умрет. Но у меня нет свободных машин и тем более докторов, так что попытайтесь спасти ее сами».

Далее диспетчер, которая, как оказалось впоследствии, имеет высшее медицинское образование, в течение 15 минут рассказывала Анатолию, каким образом можно практически реанимировать человека, находящегося на грани жизни и смерти. В итоге Глазко был вынужден самостоятельно доставить супругу в ближайшую больницу.

«Мне заявили, что, если бы эти «телефонные консультации» продолжились еще минут двадцать, я бы стал вдовцом, — сказал Анатолий Иванович в доверительной беседе корреспонденту ФАН. — Подавать в суд на скорую я не собираюсь, но для себя уяснил, что в условиях современной Украины рассчитывать можно только на самих себя».

Подавать в суд на систему скорой помощи в условиях страны Глазко и другим потенциальным пациентам смысла не имеет, уверены эксперты.

«За последние два года наша медицина претерпела сразу четыре этапа кардинальных изменений, — отметила в комментарии ФАН куратор киевской Независимой организации работников медицины Ольга Малиновская. — Сначала правительство Владимира Гройсмана по инициативе тогдашней главы Минздрава Ульяны Супрун санкционировало закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в 150 населенных пунктах. Затем начались сокращения врачей и младшего медперсонала. Сейчас же дело дошло до фактической ликвидации скорой. Вины тех же медиков, что они не могут выехать на вызовы, попросту нет».

По сути, это действительно так. На днях в Киеве, Харькове, Днепре и других крупных городах страны прошли массовые акции медработников, недовольных «оптимизацией» скорой. Так, например, согласно распоряжению директора киевского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолия Вершигоры, только в столице к началу марта нынешнего года будут сокращены до 70 (!) единиц соответствующих экипажей (на данный момент указанный парк составляет 140 единиц). На периферии проблема стоит куда более серьезно. Один из центральных украинских телеканалов показал материал о закрытии ССП сразу в четырех крупных населенных пунктах Закарпатья и Прикарпатья.

«Нас просто выбрасывают из службы вслед за закрытием десятков стационаров, — пожаловалась журналистам одна из фельдшеров. — Машины скорой, которые еще на ходу, отдаются фермерам. А мы, наверное, будем искать работу за границей».

Согласно распространенной ранее информации, только за последние полтора года Украину покинули более 10 тысяч врачей различной квалификации и не менее 30 тысяч медработников так называемого «среднего звена».

«На этом фоне несколько кощунственно звучит призыв властей создавать систему «парамедиков» (западный аналог скорой, в бригадах которой нет врачей, а обязанности фельдшера исполняют санитары. — Прим. ФАН), — заявила социальный психолог Елена Мильто. — Вполне возможно, в таких «бригадах» со временем появятся и коронеры».

Уже появились. Так, на вызов в Житомирской области в составе скорой прибыл бывший врач-патологоанатом.