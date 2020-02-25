Сын Джигарханяна прокомментировал скандал из-за наследства солиста «Иванушек» Яковлева

Москва, 25 февраля. Сын актера Армена Джигарханяна Степан отреагировал на ситуацию с наследством покойного солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева.

Яковлев скончался несколько лет назад, после чего началась ожесточенная битва за его наследство между гражданской супругой певца Александрой Куцевол и его университетским другом Романом Радовым.

Степан Джигарханян и Олег Яковлев были друзьями. По словам Степана, скандал вокруг покойного друга стал достоянием общественности, передает KP.Ru.

«Безмерно жаль, что меркантильные и сугубо материальные интересы ныне правят балом, не делая зазорным выносить на публику такие подробности», — пояснил Степан Джигарханян.

Яковлев ушел из жизни в 2018 году в возрасте 48 лет. Наследниками певца стали его университетский друг и партнер по бизнесу актер Роман Радов, а также племянница Татьяна.

После этого Александра Куцевол начала судиться с наследниками, пытаясь доказать, что в момент составления завещания артист был невменяем, поэтому не включил ее в документ.

Законные наследники певца обвиняют Куцевол в мошенничестве, отмечая, что девушка пытается преступным путем заполучить наследство Яковлева. К настоящему моменту Куцевол проиграла несколько судебных процессов и теперь рискует стать фигурантом уголовного дела.