Кедми рассказал о будущем отношений РФ и Украины после 9 Мая

Москва, 25 февраля. Россия может резко изменить политику в отношении Украины после празднования Дня Победы, заявил израильский политический эксперт Яков Кедми, говоря о будущем отношений Москвы и Киева.

По его мнению, главным камнем преткновения в отношениях между государствами стал Донбасс. Украинская сторона на переговоры с главами республик Донбасса не идет, однако после 9 мая ситуация может в корне измениться.

Фактором, влияющим на новую политику России, станет решение украинского лидера Владимира Зеленского о посещении Москвы на тождественные мероприятия по случаю 75-летия Победы. По мнению аналитика, варианты с приездом и отклонением Зеленским приглашения абсолютно разные.

«Мы узнаем, какой будет новая политика России по отношению к Украине, после 9 Мая. Это зависит от того, приедет ли Зеленский (в Москву) на 9 Мая. Это тоже будет определять вектор украинской политики и направление, которое хочет Зеленский, и по которому может вести страну», — сказал Кедми в эфире интернет-канала Iton.

Израильский эксперт также прокомментировал ситуацию в Донбассе. Он указал на огромную разницу в уровне дисциплины между украинскими силовиками и военными ЛНР и ДНР. Он не исключил силовой сценарий развития событий, если ВСУ дадут повод.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине. Новое руководство Украины обвинило РФ «во вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает, напомнила «Газета.ру».