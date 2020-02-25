Посольство РФ сделало заявление о находящихся в Италии россиянах

Рим, 25 февраля. Среди находящихся в Италии россиян не выявлено случаев заражения новым коронавирусом. Информация об этом появилась в официальном микроблоге посольства РФ в Италии.

«На данный момент граждане России не обращались в посольство и генеральные консульства по этому вопросу», — говорится в сообщении дипмиссии.

Представители посольства также рекомендовали россиянам не посещать Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмили-Романье. Все они стали очагами распространения коронавируса в Италии.

Напомним, с 21 февраля, в Италии было зарегистрировано свыше 150 случаев заражения вирусом. 24 февраля стало известно о четвертом погибшем от COVID-2019. Ему было 84 года. Из-за коронавируса в Венеции закрыты все школы, музеи, отменены все общественные мероприятия. Знаменитый Венецианский карнавал был также завершен раньше срока. Помимо этого, из-за эпидемии нового типа был закрыт Кафедральный собор в Милане. Кроме того, доступ туристов и местных жителей ограничили и к венецианской базилике Сан-Марко, а также расположенных в исторической части Венеции церквей, пишет «Газета.ру».

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, получивший официальное название Covid-2019, произошла 31 декабря минувшего года в китайском городе Ухань.