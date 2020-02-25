Настоящий генерал, «человек-кремень»: каким запомнился последний маршал СССР Дмитрий Язов

25 февраля в возрасте 95 лет ушел из жизни Дмитрий Язов — последний военный, имевший титул маршала Советского Союза. Знакомые и современники Язова рассказали Федеральному агентству новостей, чем он заслужил столь высокое звание, как перенес тюремное заключение в 90-е годы и каким был, когда снимал военный мундир.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился в селе Язово Омской области 8 ноября 1924 года. Закончил в 1942 году Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР и на фронт Великой Отечественной войны отправился воевать в звании лейтенанта.

«Он рассказывал мне, что спешил уйти на фронт, потому что из его ближайших родственников погибли 10 человек, — говорит ФАН генерал-майор Михаил Макарук. — Человек настоящих бойцовских качеств, труженик, он не видел другого пути: только идти защищать родную семью».

Язов принимал участие в обороне Ленинграда. Участвовал в наступательных операциях советских войск в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Получил два боевых ранения, одно из них — во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.

После войны Язов продолжил военную карьеру: отучился в Военной академии им. М. В. Фрунзе, затем в Военной академии Генштаба ВС СССР.

До назначения на пост министра обороны СССР в 1987 году Дмитрий Язов успел пройти большой путь военного. Был и старшим офицером боевой подготовки ЛВО, командующим мотострелковым полком 63-й гвардейской Красносельской дивизии, служил на Кубе во время Карибского кризиса. После занимался планированием и общевойсковой подготовкой в ЛВО, служил в Забайкальском военном округе, в Крыму, командовал 4-й армией в Азербайджанской ССР. В 1974 году Язов уже входил в управление кадров Министерства обороны СССР. Три года был первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа, а затем и командующим этими войсками. Именно в это время с ним познакомился заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, в то время — заместитель министра Гражданской авиации СССР.

«Во время командировок на Дальний Восток мы часто встречались, — рассказывает ФАН Олег Смирнов. — Как вы знаете, у гражданской авиации есть много аэродромов совместного использования с военной авиацией. Для обсуждения этих полетов мы встречались с Язовым, и меня всегда восхищали его компетентность, умение выслушать собеседника до конца и способность быстро принять грамотное решение».

В 1987 году Дмитрия Язова назначили министром обороны СССР.

«Я был очень рад, когда его перевели в Москву на должность министра обороны, — вспоминает Олег Смирнов. — В один из первых дней после этого решения он пригласил меня и по-авиационному пошутил: попросил, чтобы я прикрывал его с воздуха».

Другой собеседник ФАН, генерал-майор Михаил Макарук, познакомился с Дмитрием Язовым во второй половине 80-х в период работы в аппарате военного атташе в Индии — ему довелось встречать и сопровождать будущего маршала во время 10-дневного визита в Индию. По его словам, Язов очень профессионально относился к развитию дружеских и военных отношений с государственным и военным руководством Индии. Большое впечатление на него произвела и вторая супруга Язова — Эмма.

«Это была настоящая офицерская жена, настоящий — как летчик говорю — штурман, — вспоминает собеседник агентства. — Настоящий начальник тыла и протокола. Она очень внимательно, со знанием дела во всем помогала своему мужу, министру обороны СССР».

Его руки остались чисты во время переворота

В 1990 году указом Михаила Горбачева Дмитрию Язову пожаловали титул маршала Советского Союза. В 1991 году он состоял в Совете безопасности и в ГКЧП. Но 22 августа 1991 году был арестован и на два года попал в следственный изолятор «Матросская тишина».

«Это время было очень непростое, неустойчивое, — рассказывает Олег Смирнов. — Тогда деградировали и гражданская, и военная авиация, особенно в начале 90-х. Дмитрий Язов предпринимал все, что было в его силах, но его предложения расходились с предложениями новой команды Ельцина — те не способствовали укреплению армии в целом и ВВС в частности. При встрече с Ельциным Язов выражал серьезную обеспокоенность состоянием армии. Но — как он с сожалением констатировал — отвергались высшим эшелоном власти».

По мнению Олега Смирнова, именно настойчивость Язова привела к тому, что его освободили от занимаемой должности и поместили в тюрьму на два года.

«Он отправился в тюрьму ни за что, — рассуждает Смирнов. — Просто оказался неугоден тем, кто пришел к власти в то время. Но он пережил то время мужественно: как настоящий генерал, как человек мудрый, разумный, со своим опытом и видением того, как должна развиваться наша страна. Он из тех крепких орешков, кого ничем не напугаешь, и которые сохраняют свои убеждения даже в тюрьме, потому что эти убеждения направлены не на личное благополучие, а на благо и безопасность страны».

Михаил Макарук тоже вспоминает время тюремного заключения Язова с сожалением. По его словам, маршал принял арест как серьезный удар судьбы и проходил его мужественно.

«Войдя в ГКЧП, Язов старался не допустить развала СССР, — говорит Макарук. — Он настаивал на том, чтобы решить все вопросы мирно, компромиссом. Его руки чисты: как генерал-маршал, он не отдал ни одного приказа о расстреле, во время переворота ни один человек не погиб по его приказу».

Братья Кастро дорожили дружбой с семьей Язова

Дмитрия Язова освободили из-под стражи в 1993 году, в 1994 году его амнистировала Госдума РФ. Таланты маршала вновь понадобились стране: с 1998 года Язов занимал должность главного военного советника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, был главным советником-консультантом начальника Академии Генштаба ВС РФ. В 2008 году он стал ведущим аналитиком Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ.

Михаил Макарук снова встретил маршала уже на Кубе, в качестве вице-президента Российского общества дружбы с Кубой.

«Я был приятно удивлен тем, как у него установились дружеские братские отношения с руководителем революционных вооруженных сил Кубы — генералом Раулем Кастро, который был вторым, а потом и первым человеком на Кубе, — вспоминает Макарук, член экспертного совета «Офицеров России». — Его принимали и Фидель Кастро, и Рауль — они очень дорожили контактами с ним и его семьей. Каждую смену военных атташе Кубы в Москве я представлял в квартире Язова или в его кабине генерального инспектора Минобороны».

По словам собеседника агентства, Дмитрий Язов — в прошлом участник событий Карибского кризиса — тоже очень дорожил связями с Кубой и боролся за присвоение бойцам военно-стратегической операции «Анадырь» статуса ветеранов боевых действий.

«За последние 10 лет мы нашли около 500 таких, — говорит Макарук. — Им вручили медали «Воину-интернационалисту» I степени. Дмитрий Тимофеевич хотел, чтобы они получили ветеранский статус, но в этом было отказано еще в СССР. Надеемся, что эта борьба за справедливость продолжится и после его ухода, ведь солдаты были отправлены туда, как смертники, без надежды вернуться назад».

Считается, что операция на Кубе не сопровождалась боевыми действиями, но участие воинов-кубинцев в боевых действиях на Кубе в 1960-е годы подтверждается множеством приведенных фактов. Усилиями «кубинцев» были предотвращены диверсии по подрыву и уничтожению ядерных боеприпасов; самолеты США забрасывали на территорию Кубы бандформирования «контрас», которые вели обстрел позиции ПВО, подрывали катера и осуществляли другие диверсии; за проявленное мужество и воинскую доблесть воины-интернационалисты («кубинцы») были награждены боевыми орденами и медалями.

В 2016 году депутаты Госдумы предлагали законодательно приравнять их к ветеранам боевых действий. По словам Макарука, на этом же настаивал последний маршал СССР Дмитрий Язов.

«Мы его в этом поддерживали, сохраним в сердцах добрую память о нем. Он наш маршал, наш солдат, наш офицер, наш генерал», — отзывается о нем Михаил Макарук.

Кремень, а не мужик

Собеседник ФАН, член экспертного совета «Офицеров России» Олег Смирнов вспоминает, что после 2000 года Дмитрий Язов, несмотря на свой уже почтенный возраст, помогал военной администрации, подталкивал существующее руководство к переформатированию армии, возвращении ей статуса сильной и хорошо оснащенной.

«Он продолжал делать то, чему посвятил всю жизнь, и это в его возрасте, — восхищается Смирнов. — Это кремень, а не мужик — в таком возрасте уже на лавочке давно сидят, а он продолжал работать. Надо сказать, что это серьезная работа — помогать в вопросах национальной обороны страны».

К мнению маршала, по утверждению Смирнова, прислушивались.

«Наша армия была серьезно разрушена в начале 90-х и деградировала, — напоминает Олег Смирнов. — Но с 2000-х все изменилось: Владимир Путин понял, что сильная армия — необходимое состояние любой благополучной страны, так развернулись рельсы на ее модернизацию, оснащение, увеличение бюджетных вливаний в содержание военного персонала. Сейчас российская армия является одним из мировых военных лидеров — даже по признанию американцев, обладателей сильнейших армии и флота».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу виделся с Дмитрием Язовым совсем недавно: 4 февраля он вручил последнему маршалу СССР орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне, — так отозвался о Язове Сергей Шойгу в день смерти маршала. — Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине».

Также министр обороны отметил, что заслуживают самой высокой оценки и большого уважения вклад Дмитрия Язова в укрепление обороноспособности государства, его непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории.

«Люди, которые удостаиваются звания маршала — это национальное достояние каждой страны, — считает Олег Смирнов. — Маршал несет ответственность за самое дороге, что есть у страны — жизни ее людей. У нас это больше 140 млн человек. Дмитрию Тимофеевичу Язову в свое время дали звание маршала не только за должность министра обороны, но за все те качества военного, которые он приобрел до этой должности. Он оправдал это звание и после, поэтому его по праву можно считать национальным героем и национальной ценностью России».

Маршала СССР Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.