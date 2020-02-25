Бутина провела пикет у посольства Ливии в поддержку удерживаемых россиян

Москва, 25 февраля. Общественный деятель Мария Бутина, известная неправомерным задержанием и арестом в США, провела одиночный пикет у посольства Ливии в поддержку удерживаемых россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мария Бутина высказалась относительно незаконного задержания российских социологов, а также отреагировала на предложенные главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем поправки к конституции.

«Задержание граждан России в любой стране — акт совершенно возмутительный. И наша страна, естественно, должна предпринимать все возможные меры для вызволения россиян. Потому что, к сожалению, сегодня получается так, что люди остаются один на один со своими проблемами. Их родственники не знают, куда бежать. У нас отсутствует система координации и организации помощи. И это, к сожалению, не добавляет престижа стране. Вообще-то говоря, нашим девизом должно стать «руки прочь от российских граждан!», если что-то случилось», — заявила Бутина.

По ее словам, на данный момент многие страны проявляют дискриминацию к гражданам России по национальному признаку, нарушая тем самым Европейскую конвенцию по правам человека. Например, россиянам не предоставляется адвокат, всячески скрываются их места содержания.

«Россия должна приложить все возможные усилия для их вызволения. На сегодняшний день министерство иностранных дел ведет такую работу, у них есть пункт, которым они руководствуются при защите наших граждан. К сожалению, этой помощи часто оказывается недостаточно. Я считаю, что здесь должна быть вселенская помощь с одной стороны — государственных структур, с другой — естественно, общества», — сообщила Бутина.

Именно по этой причине Мария и пришла на пикет к посольству Ливии.

«Я считаю, что это обязанность не только государства, но и каждого человека. И поэтому, когда мы с Вами говорим о поправках к конституции, надо помнить, что это — основной закон, в голосовании за который будет участвовать каждый гражданин РФ. Я думаю, что такие поправки имеют право на существование, но они, конечно, должны быть продуманы и проработаны», — заключила общественница.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены экстремистами в мае 2019 года. Ученые содержатся в тюрьме «Митига» без предъявления обвинения.