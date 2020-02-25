В Минске ответили Шушкевичу, обвинившему РФ в попытке «съесть» Белоруссию

Подписавший Беловежские соглашения бывший экс-председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич в интервью M.News World рассказал о своих опасениях по поводу будущего когда-то возглавляемого им государства. По его словам, Белоруссию собирается «съесть» Российская Федерация, а Александр Лукашенко в своей неуемной «жажде власти» только того и ждет, чтобы «продать» свою республику Москве. Столь противоречивые высказывания уже давно стали «визитной карточкой» Шушкевича, убежден директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция», белорусский эксперт Александр Шпаковский. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что внесший свою лепту в развал СССР политик уже давно потерял связь с реальностью.

«Шушкевич глубоко пожилой человек, ему далеко за 80, и как политик он в Республике Беларусь уже все сказал. Я бы не хотел выражаться в его адрес как-то недипломатично и грубо, но мне кажется, что характеристика «политический труп» в данном случае идеально ему подходит», — убежден собеседник ФАН.

По его словам, первый руководитель независимого белорусского государства пребывает в «этом состоянии» уже достаточно давно — с середины 90-х годов прошлого века.

«А точнее, с 1994 года, когда он был отрешен от власти, набрав на президентских выборах 8%, — добавил политолог. — В настоящий же момент видно, что Станислав Станиславович не владеет актуальной белорусской политической повесткой и не понимает сути происходящих процессов во взаимоотношениях республики с ее соседями и союзниками».

Тот диалог, что происходит сейчас между Россией и Белоруссией, ни в коем случае нельзя сводить к тому, что Москва, мол, якобы пытается давить на Минск, напротив, он, насколько это возможно, защищается, уверен Шпаковский. Он напомнил, что именно Республика Беларусь была инициатором союза с Россией в конце 90-х годов, и с тех самых пор придерживается курса на интеграцию с Россией. Что же касается ее углубления, то это в полной мере соответствует интересам обеих стран.

«Вопрос только в условиях этой интеграции: как раз вокруг них сейчас и идет дискуссия, — уточнил собеседник ФАН. — Да, подчас она проходит на повышенных тонах, однако ничего «алармистского», поверьте мне, в этом нет. И телефонный звонок президента Владимира Путина, совершенный после того, как наши лидеры не смогли достигнуть компромисса, ярко нам демонстрирует, что согласие между ними все же будет найдено, и все, как говорится, «сохранят лицо». Как у России, так и у Белоруссии может быть свое видение интеграционных процессов, но Александр Лукашенко — и он не раз это доказал — как раз тот политик, который готов биться за национальные интересы своего государства. Таков его политический стиль и таковы его убеждения».

Затронув тему мотивов Шушкевича, выдавшего такую нелицеприятную речь в адрес своего сменщика на посту главы государства, политолог высказался однозначно.

«Это застарелое чувство обиды, вызванное банальным непониманием сути вещей, — убежден Шпаковский. — Станислав Станиславович часто выступает с какими-то странными комментариями, противоречащими друг другу — причем противоречия эти могут находиться в одной и той же фразе. Вот как, например, можно одновременно «жаждать власти» и стремиться «продать страну», в которой он является президентом? И подобных заявлений масса».

Собеседник ФАН вспомнил один занимательный пример, когда в Белоруссии в 2010 году антинародные силы пытались устроить аналог украинского Майдана и свергнуть законную власть в стране. Правоохранительные органы оперативно пресекли все попытки провернуть антиконституционный переворот, а его организаторов привлекли к ответственности. Но прежде чем это произошло, Шушкевич призывал Россию ввести войска на территорию страны.