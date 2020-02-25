Бабкина со слезами на глазах раскрыла страшную тайну на программе Кудрявцевой

Москва, 25 февраля. Известная народная и эстрадная певица Надежда Бабкина расплакалась во время программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Выпуск шоу откровений «Секрет на миллион» выйдет в эфир 29 февраля. Гостьей программы станет прославленная артистка Надежда Бабкина, которая решила поделиться с телезрителями главной тайной своей жизни. На видео анонса артистка со слезами на глазах раскрывает секрет, который по-настоящему ее беспокоит.

«Я не представляю, как вы откроете и прочитаете этот вопрос», — сказала ведущая программы Лера Кудрявцева, подавая своей собеседнице конверт.

Бабкина с эффектной макияжем и аккуратной укладкой была в стильном пиджаке пурпурного цвета.

«Никто никогда в жизни про это не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить раз и навсегда», — заявила Бабкина, открывая конверт с эмблемой шоу.

Но какой секрет не давал исполнительнице жить спокойно — неизвестно. Но закадровый голос в анонсе уверенно заявляет, что тайна, действительно, сокровенная, а правда об этом секрете — «еще страшнее».

Бабкина показала поклонникам фотографии со своим молодым избранников Евгением Гором. Несколько снимков с отдыха в Майами артистка опубликовала в своем профиле в Instagram. Исполнительница предстала в сверкающем мини-платье. Фолловеры заметили, что любовь положительно отразилась на внешности певицы. Надежда Бабкина ранее опубликовала в своем Instagram фото в новом образе. Подписчики исполнительницы подчеркнули, что звезда стала выглядеть намного моложе.

Блогер Лена Миро не оценила новый образ Бабкиной, заметив, что она со страхом бежит от своего возраста. Кроме того, Миро обвинила артистку в чрезмерном использовании пластики и фотошопа. Преображенная исполнительница напомнила блогеру неестественную пластмассовую куклу. Если в 70 лет человек боится собственных морщин, то он что-то явно сделал в своей жизни не так, резюмировала скандальный блогер Лена Миро.