Сирия, 25 февраля. Почти тысяча сирийцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании. САА освободила деревню Баарбу на юге Идлиба. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гумпомощь в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели работы по восстановлению инфраструктуры в Даръа и Эс-Суваейде; освободили деревню Баарбу в южной части Идлиба; нанесли ответные удары по позициям боевиков на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери в боях с САА в южных районах Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: возобновили обстрелы позиций YPG в северной части Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи в провинцию Алеппо; сообщил о возвращении в Сирию почти тысячи беженцев.

Провинция Алеппо

На севере провинции вновь отмечаются столкновения на линии разграничения поддерживаемых Турцией формирований и Отрядов народной самообороны (YPG). Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что турецкая артиллерия обстреливает опорные пункты курдских боевиков на окраинах городов Мараназ, Аль-Маликия и Шаваригхат аль-Арз к северо-западу от Тель-Рифата. Информация о нанесенном YPG уроне в живой силе или военной технике пока выясняется.

Между тем в провинцию прибыл гуманитарный груз из РФ. 250 наборов с продовольствием общим весом почти в тонну были распределены среди жителей населенного пункта Бирек. Кроме того, медицинские специалисты Минобороны РФ оказали помощь почти 154 сирийцам, в том числе 55 детям, в городах Кобани и Кадрия.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев опубликовал новые сведения о числе сирийцев, вернувшихся на территорию САР за последние сутки. Согласно представленным данным, 342 человека перешли из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», размещенные на окраинах Дамаска и Хомса соответственно. Еще 630 беженцев пересекли границу с Иорданией в районе пограничного перехода «Насиб» на юге Даръа. Напомним, все они бежали после оккупации их родных населенных пунктов боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства»1. Главным образом их возвращению способствовало освобождение юго-западных сирийских провинций весной-летом 2018 года.

На юго-западе САР также продолжились работы по восстановлению инфраструктуры и жилого фонда в населенных пунктах, пострадавших за время оккупации боевиков. По информации ЦПВС, два дома были реконструированы в деревне Карфа в Даръа, еще три — в поселении Брека в Эс-Сувейде.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» активизировали атаки на позиции правительственных войск в восточной части провинции. Информационный портал Step News Agency сообщает об ожесточенных столкновениях, развернувшихся в районе населенных пунктов Маарет-Алия и Рувейха. Боевики публикуют неподтвержденные данные о захвате БМП сил САР, а также пленении одного из солдат Сирийской арабской армии (САА). Пока эти сведения нуждаются в проверке.

Несмотря на это, САА продолжает развивать наступление в рамках операции «Заря в Идлибе». Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), под контроль САА перешла деревня Баарбу, кроме того, был частично окружен город Хасс. Сирийские военные преследуют боевиков, которые отступают в сторону Кафр-Набаля. Согласно данным новостного агентства SANA News, во время последних столкновений у недавно освобожденных поселений Маарет ас-Син и Умм ас-Син «Хайят Тахрир аш-Шам» понесла значительные потери в живой силе.

Провинция Хама

После атаки протурецких боевиков в районе города Калаат аль-Мудик, о которой сообщалось в первой половине дня, Сирийская арабская армия (САА) возобновила боевые действия на северо-западе Хамы. По информации военного источника в сети Telegram (almohrarmedia2), правительственные подразделения нанесли ответные удары по военным объектам боевиков в районе населенного пункта Аль-Машариа в долине Аль-Габ. В то же время над оккупированной территорией были замечены военные самолеты. ВВС Сирии атаковали позиции боевиков недалеко от города Ас-Сирмания.

1 Организация запрещена на территории РФ.