Путин освободил Быстревского от должности заместителя главы Минюста РФ

Москва, 25 февраля. Заместитель главы Министерства юстиции России Сергей Быстревский освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Быстревского Сергея Владимировича от должности заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава российского государства подписал указ 24 февраля, документ вступает в силу со дня его подписания.

Быстревский занял пост заместителя главы Минюста в апреле прошлого года. Ранее он был начальником Главного управления Минюста РФ по Нижегородской области, а также работал на различных позициях в государственном учреждении юстиции «Самарская областная регистрационная палата» и Управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области.