Китай использует российских программистов для создания высокотехнологичного ИИ-кластера

Китайские компании используют опыт российских программистов в деле создания полноценного искусственного интеллекта, считает политический аналитик Роман Романов.

Ранее представители китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI заявили о намерении развернуть в России масштабную инфраструктуру, которая позволила бы вести исследования и разработки в области создания полноценного искусственного интеллекта (ИИ).

Руководство китайской корпорации планирует привлечь к проекту более 100 тысяч разработчиков и свыше 100 российских компаний, занимающихся созданием программного обеспечения. Помимо этого, к работам над ИИ могут быть привлечены более 20 университетов.

Уникальный опыт создания полноценной ИИ-экосистемы создаст, по заявлениям Huawei, основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики. Сама же инфраструктура мотет быть сформирована к 2025 году.

«Компания активно инвестирует в фундаментальные исследования ИИ, укрепляет сотрудничество с российскими высокотехнологичными компаниями на базе инновационной лаборатории Huawei OpenLab в Москве, поддерживает сообщества, предлагающие ИИ-разработчикам высококачественные онлайн-курсы», — значится в сообщении китайского IT-гиганта.

По словам аналитика интернет-издания Politrussia Романа Романова, китайская транснациональная корпорация могла бы создать высокотехнологичный ИИ-кластер и на территории Китая, однако ей требуются люди из других стран, обладающие другой IT-культурой, другой культурой разработки и имеющие свои уникальные идеи».

«Плюс такой способ развития международной экосреды или экосистемы, это еще и возможность зайти на рынок того или иного государства, чем сейчас и занимается компания Huawei. Если мы взглянем на глобальный рынок, то их оттуда пытаются вытеснить, причем делается это не очень качественными методами конкуренции. США напрямую накладывают санкции, запрещают своим государственным компаниям приобретать какие-то проекты Huawei, телекоммуникационное оборудование. Они же по сути запретили на территории Соединенных Штатов разворачивать сети 5G, запретили покупать банально роутеры или маршрутизаторы, производимые китайской компанией. То же самое происходит в ЕС, хоть и в чуть более мягкой форме», — заявил эксперт в интервью корреспонденту ФАН.

Россия же в этом плане наоборот — готова к сотрудничеству с китайской корпорацией, так как Huawei на сегодняшний день является, по сути, лидером в секторе IT и все новые устройства, новые технологии, производимые в мире, тестируются и внедряются в Китае. В том числе это касается и сетей 5G.

«Пресловутые сети 5G это же во-многом китайская разработки и именно китайские корпорации будут их внедрять. Мы не хотим отставать в информационном плане от Европы или США, но при этом, давайте честно скажем, что в России нет крупных компаний, занимающихся разработкой с ноля таких комплексов. Вот мы и сотрудничаем, поэтому мне кажется выгодно, с точки зрения телекоммуникационных проектов, посотрудничать, например, с Huawei. С точки зрения же искусственного интеллекта, давайте тоже начистоту — это проект будущего. За ним по сути будущее всего человечества, даже не с точки зрения развития технологий, а с точки зрения построения общества. ИИ — это компьютер будущего, это куда более глубокий компьютер, нежели к которым мы привыкли», — продолжает Роман Романов.

Соответственно руководство Huawei намерено значительно расширить свое присутствие на российском рынке и воспользоваться опытом российских IT-специалистов, так как они во многих отраслях считаются одними из лучших в мире.

«По сути Китай намерен использовать опыт российских программистов для развития искусственного интеллекта, ведь многие нишевые программные продукты, которые разрабатываются в России, являются лидерами в международном классе. Мы проигрываем в продуктах, которые продаются конкретному пользователю, то есть в России нет своего Photoshop или, предположим, мы не делаем своих популярных операционных систем. Но Россия создает более сложные фундаментальные вещи, именно из-за наличия таких разработок китайцы и хотят с нами сотрудничать», — заключил аналитик.

Напомним, на Всероссийском открытом уроке 1 сентября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.