Россия впервые с 2012 года назначила торгового представителя на Украине

Москва, 25 февраля. Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Бабко занимал должность торгового представителя РФ в Армении. Он был освобожден от занимаемой должности и назначен торгпредом России на Украине.

«Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ на Украине, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Стоит отметить, что должность торгового представителя РФ на Украине была вакантной с февраля 2012 года. Предыдущий торгпред Сергей Иванов покинул пост в 2012 связи с выходом на пенсию.